Die Energiewende-Macher (FOTO)

Berlin (ots) - Windparks revitalisieren und optimieren - so intelligent kann diegrüne Stromerzeugung ausgebaut werden.Ein schneller Ausbau der Windenergie ist zentral für das Erreichen derKlimaziele. Die CO2-Emissionen in Deutschland sind 2023* auf den niedrigstenStand seit 70 Jahren gefallen. Bei der installierten Windkraftleistung in Europaist Deutschland Spitzenreiter und wird weltweit nur von den USA und Chinaübertrumpft**. Repowering ist die beste Lösung, um schnell weitere Kapazitätenhochzufahren. Denn fast die Hälfte aller Windkraftanlagen ist mehr als 15 Jahrealt. Hier schlummert ein enormes Potenzial, diese in effizientere Anlagenumzuwandeln und somit weiter Tempo in den Ausbau der Windenergie an Land zubringen. Durch Repowering erhöht sich die installierte Leistung oft um denFaktor 4, gleichzeitig kann die erzeugbare Strommenge, in Abhängigkeit derRotorkreisfläche und Nabenhöhe, um das 5- bis 6-fache ansteigen. Von 2018 bis2023 konnte die Leistung durch Repowering bereits um 16 Prozent erhöhtwerden***. Genau hier setzt NeXtWind an: Das Unternehmen repowert in die Jahregekommene Windkraftanlagen, setzt hocheffiziente Technologien ein, optimiert dieNutzung der vorhandenen Fläche und bereitet Windparks auf Erweiterungen durchSolar PV und Batteriespeicher vor. Im Gespräch mit den NeXtWind Co-CEOs Lars B.Meyer und Prof. Werner Süss.Herr Meyer, Herr Süss, wo stehen wir aktuell bei der Energiewende?Werner Süss: Die Energiewende kommt in Bewegung, der Markt wächst. Nichtzuletzt, weil die Bundesregierung beispielsweise durch die Beschleunigung vonGenehmigungsverfahren viele Weichen dafür gestellt hat. Die Erneuerbaren sindauf dem Weg, eine etablierte Industrie und ein normaler Teil derStrombeschaffungsstrategie zu werden.Lars B. Meyer: Damit wecken wir auch das Interesse neuer, auch institutionellerInvestoren. Wir entwickeln wirtschaftliche Optionen vor Ort für ihrenKapitaleinsatz. Die Energiewende als profitabler Investment Case - ein sehrdynamisches und komplexes Umfeld.Der Markt ist derzeit extrem fragmentiert und erfordert Modernisierung - underhebliche Investitionen ...Meyer: Und Konsolidierung! Wir sehen das als riesige Chance - für dieEnergiewende, aber auch für uns als Unternehmen. NeXtWind vereintjahrzehntelange Erfahrung in der Wind- und Energiebranche, spezialisierte grüneFinanz- und Transaktionsexpertise sowie Investoren, die das Engagement fürNachhaltigkeit teilen. Dank des Vertrauens unserer Investoren konnten wirbereits Kapital von 750 Millionen US-Dollar anziehen. Unser Ansatz basiert auf