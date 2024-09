Un siècle d'innovation et de durabilité dans le secteur des transports (FOTO)

Wiener Neudorf (ots) - L'entreprise familiale autrichienne LKW WALTER fête ses

100 ans d'existence et jette un regard rétrospectif sur tout un siècle de

réussite. Avec un fort accent sur l'innovation et la durabilité, l'entreprise

s'est imposée comme un acteur pionnier dans le secteur européen des transports

et de la logistique.



LKW WALTER, une filiale du groupe autrichien WALTER GROUP implantée sur Wiener

Neudorf et Kufstein, est l'une des entreprises leaders du secteur du transport

européen avec plus de 8.000 chargements complets par jour (FTL) en transport

routier et combiné. L'accent est mis sur le transport de marchandises issues des

industries des biens de consommation, du bois et du papier, de la chimie, de la

métallurgie, de l'automobile et de l'électronique. LKW WALTER relie les

principaux centres économiques d'Europe, assurant ainsi l'approvisionnement

intracontinental.









Ce bureau de transports qui a été fondé en 1924 par une seule personne à Vienne

est devenu une entreprise comptant plus de 1.650 employés, regroupant plus de 40

nationalités. La diversité culturelle, notamment récompensée par la

certification " Great Place to Work ", profite non seulement aux clients mais

aussi au développement d´une culture d'entreprise ouverte et dynamique.

L´anniversaire sera donc dûment fêté avec les employés.



Au début, l'entreprise s'est établie comme spécialiste du transport de groupage.

Presque 30 ans plus tard, elle a effectué son premier transport international

vers l'Italie, ce qui a marqué le début de sa croissance internationale. En

1984, l'entreprise s'est lancée dans le transport combiné, qui constitue depuis

lors l'un des piliers de son succès. Depuis le changement de millénaire, LKW

WALTER accorde une importance particulière aux solutions numériques et

intelligentes pour relever les défis modernes. Au fil des années, LKW WALTER a

connu un impressionnant développement, toujours marqué par l'esprit de pionnier

qui caractérise encore aujourd'hui l'entreprise.



" Notre succès repose sur une innovation continue et un engagement clair en

faveur du développement durable ", déclare Herbert Traxler, président du conseil

d'administration de LKW WALTER . " En 1986, LKW WALTER s'est vu décerner les

armoiries nationales autrichiennes pour ses services rendus à l´économie

nationale. Nous sommes très fiers, en tant qu'entreprise familiale en Autriche,

de pouvoir jouer un rôle important pour l'économie et, en fin de compte, pour la

population ".

