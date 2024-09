Un secolo di innovazione e sostenibilità nell'industria dei trasporti (FOTO)

Wiener Neudorf (ots) - L'azienda familiare austriaca LKW WALTER festeggia il suo

centenario e può vantare un intero secolo di successi. Con una forte attenzione

all'innovazione e alla sostenibilità, l'azienda si è affermata come attore

pionieristico nel settore dei trasporti e della logistica in Europa.



LKW WALTER, filiale del gruppo austriaco WALTER GROUP con sedi a Wiener Neudorf

e Kufstein, è una delle aziende leader nel settore dei trasporti in Europa con

oltre 8.000 carichi completi (FTL) al giorno su strada e nel trasporto

combinato. L'attenzione è rivolta al trasporto di merci provenienti dai settori

dei beni di consumo, del legno e della carta, della chimica, dei metalli,

dell'industria automobilistica e dell'elettronica. LKW WALTER collega tra loro i

centri economici più importanti d'Europa, garantendo così l'approvvigionamento

intracontinentale.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

100° anniversario - LKW WALTER festeggia ieri e dà forma al domaniQuello che è iniziato nel 1924 come un piccolo ufficio di trasporti unipersonalea Vienna si è sviluppato in un'azienda con oltre 1.650 dipendenti provenienti dapiù di 40 nazioni. Questa diversità culturale va a vantaggio non solo deiclienti, ma anche della cultura aziendale aperta e dinamica, che è statariconosciuta, tra l'altro, da Great Place to Work . L'anniversario vienedebitamente festeggiato insieme ai dipendenti.Inizialmente, l'azienda si è affermata come specialista nel trasporto groupage.Quasi 30 anni dopo, è seguito il primo trasporto internazionale verso l'Italia,che a sua volta ha preannunciato una crescita internazionale. Nel 1984 l'aziendaè entrata nel settore del trasporto combinato, che da allora è stato un pilastrocentrale del suo successo. Dall'inizio del millennio, LKW WALTER ha postoparticolare attenzione alle soluzioni digitali e agili per le sfide moderne. Nelcorso degli anni, LKW WALTER ha conosciuto uno sviluppo impressionante, semprecaratterizzato dallo spirito pionieristico che ancora oggi contraddistinguel'azienda."Il nostro successo si basa sulla continua innovazione e su un chiaro impegnoper la sostenibilità", afferma Herbert Traxler, CEO di LKW WALTER . "LKW WALTERè stata insignita dello stemma nazionale austriaco nel 1986 per i suoi serviziall'economia austriaca. Come azienda familiare, siamo molto orgogliosi di potersvolgere un ruolo significativo nell'economia austriaca. Questo significa anchecontribuire, in ultima analisi, al benessere della popolazione".I nostri dipendenti: il cuore dell'aziendaIn LKW WALTER i dipendenti svolgono un ruolo centrale nel processo ditrasformazione, in cui ognuno può dare un contributo decisivo. È così da molti