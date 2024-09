Qualitätsoffensive in der Fahrzeuglogistik - Mit Innovation gegen Fahrermangel und Kostendruck (FOTO)

Berlin (ots) - Die Mobilitätsbranche ist im Umbruch. Neben der Dekarbonisierung

der Fahrzeugflotten treiben Digitalisierung und der Trend zur Shared Mobility

den rasanten Wandel voran. Ob Carsharing, Auto-Abonnements oder intelligentes

Fuhrparkmanagement - die Fahrzeuglogistik, also das punktgenaue Bewegen von

Fahrzeugen von A nach B, wird dabei zu einer immer größeren Herausforderung.

Denn nach der Pandemie und durch den Ukraine-Krieg fehlen in Europa immer noch

Hunderttausende Berufsfahrer. Gleichzeitig treiben steigende Löhne und

Energiepreise die Kosten für Fahrzeugüberführungen in die Höhe.



"Das sogenannte Fleet-Rebalancing macht bei Mietwagenfirmen inzwischen einen

erheblichen Teil der Flottenkosten aus", berichtet Eustach von Wulffen, Gründer

und CEO des Berliner Logistikdienstleisters Movacar. Die Branche sucht dringend

nach kostengünstigen Lösungen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an

Zuverlässigkeit und Qualität - besonders bei Anbietern neuartiger

Mobility-Lösungen.









"Das Wichtigste für uns ist die Verbindlichkeit der Fahrzeugüberführungen", sagt

Konstantin Klein, Geschäftsführer von Getyourdrive. Das Hamburger Unternehmen

ist Full-Service-Anbieter im Bereich Firmenmobilität, auf kleine und

mittelständische Fuhrparks spezialisiert und arbeitet seit einigen Monaten mit

Movacar zusammen.



"Wenn wir einen Übergabetermin mit unseren Kunden vereinbaren, müssen die

Fahrzeuge in einem sehr engen Zeitfenster geliefert werden," so Klein weiter.

"Bisher haben wir dafür mehrere Dienstleister genutzt und mussten den

Lieferprozess selbst per Telefon oder E-Mail überwachen, was sehr zeitaufwändig

und unbefriedigend war. Mit Movacar haben wir endlich einen zuverlässigen und

schnellen Partner für Fahrzeugüberführungen gefunden."



Movacar PRO: Full-Service-Fahrzeuglogistik



"Mit unserer im Herbst 2023 gestarteten Plattform Movacar PRO können wir alle

Prozesse von der Auftragserteilung bis zur Dokumentation der Lieferung nahtlos

abwickeln und höchste Lieferqualität und Kosteneffizienz gleichzeitig

gewährleisten", erklärt Eustach von Wulffen. "Unternehmen wie Getyourdrive

stellen ihre Transfer-Aufträge ein und unser Pool qualifizierter und geprüfter

Fahrer wickelt die Überführungen ab. Dank digitaler Prozesse und einem

engagierten Support-Team können wir dabei sowohl die Kunden als auch die Fahrer

immer optimal unterstützen."



"Wir sparen durch Movacar vor allem Zeit im After-Sales Bereich", so Konstantin

Klein. "Automatische Mails, aktuelle Statusmeldungen sowie lückenlose Protokolle

reduzieren unseren Aufwand erheblich und auch unser Kunde bleibt immer auf dem



