Ist Deutschlands schrumpfende Wirtschaft das Ergebnis mangelnder Transformation?

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Eine aktuelle, repräsentative Studie von Kearney und demInstitut der deutschen Wirtschaft (IW) stellt ein schlechtes Zeugnis für dieTransformation deutscher Unternehmen aus. Über 40 Prozent schätzen dringendeVeränderungen ausgelöst durch die Megatrends Digitalisierung, Nachhaltigkeit undgesellschaftlicher Wandel als nicht relevant ein. Andere wiederum wollen zwar,aber sehen sich für Transformationsprozesse von öffentlicher Hand nicht genügendunterstützt. Doch es gibt enorme Unterschiede zwischen den Branchen undUnternehmensgrößen.Nur jedes zehnte Unternehmen in Deutschland geht die Transformation ambitioniertund erfolgreich an - so die aktuelle Transformationsstudie "Fokus:Future" derUnternehmensberatung Kearney, die gemeinsam mit dem Institut der deutschenWirtschaft (IW) durchgeführt wurde. Während die einen kein Interesse anWeiterentwicklung haben, ist bei anderen die Ambition und der Fortschrittgering, da Ressourcen fehlen und kein großes Vertrauen in die wirtschaftlicheZukunft Deutschlands gesetzt wird. "Insgesamt wird derTransformationsfortschritt hierzulande nur mit der Schulnote 'ausreichend'bewertet, im internationalen Vergleich, vor allem mit China, fällt Deutschlandweiter zurück", erklärt Dr. Marc Lakner, Partner und Managing Director vonKearney DACH. Die meisten Unternehmen verbinden mit den Herausforderungen derDigitalisierung und Nachhaltigkeit durchaus Chancen. Den gesellschaftlichenWandel mit einer alternden Bevölkerung, flexibleren Arbeitsmodellen undFachkräftemangel schätzen sie allerdings als Risiko ein, das sie selbst nurschwer beeinflussen können. Laut dem Fokus:Future-Report treiben vor allem derMangel an qualifizierten Mitarbeitern, wachsende Anforderungen von Lieferantenund Kunden sowie Aussichten auf Wachstum und neue Märkte die Transformation,allerdings trifft das aktuell vor allem auf Großunternehmen mit mehr als 250Mitarbeitern zu - kleinere hinken deutlich hinterher. "Die Herausforderung wirdsein, die Masse zu mobilisieren und das Mindset der KMUs zu ändern, denn wirsind nur so stark wie das schwächste Glied", sagt Kearney-DACH-Chef Lakner. Aneinem Wirtschaftsstandort wie Deutschland hänge der Erfolg großer Konzerne auchan der Transformationsbereitschaft jener mittleren und kleinen Unternehmen, mitdenen sie zusammenarbeiten.Der Staat muss ins Handeln kommenUm die beunruhigenden Ergebnisse der Studie in Zahlen zu packen, hat Kearneyeinen Transformationscore entwickelt. Der aktuelle, für das Jahr 2024 ermittelte