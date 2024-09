Steuer-App Accountable ermöglicht kostenfreie Rechnungserstellung (FOTO)

Berlin (ots) -



Accountable launcht kostenlose Lösung zum Versand und Empfang von E-Rechnungenfür alle Selbstständigen: Bereits über 10.000 Selbstständige in Deutschlandnutzen Accountable für ihre Steuerfragen sowie zur Erstellung vonSteuererklärungen, der EÜR und Finanzübersichten. Ab dem 1. Oktober 2024 wirdeine kostenlose Version von Accountable eingeführt, die die rechtssichereErstellung, den Versand und Empfang von E-Rechnungen ermöglicht.Ab dem 01. Januar 2025 gelten in Deutschland neue Regelungen für dieRechnungsstellung: Das E-Rechnungs-System wird für Unternehmen undSelbstständige schrittweise eingeführt. Diese Umstellung bringt insbesondere fürSolo-Selbstständige Herausforderungen mit sich. Laut einer aktuellen Umfrage vonAccountable (https://www.accountable.de/blog/selbststaendig-hilfe/) habenbereits jetzt fast 50 % der Selbstständigen große Schwierigkeiten, dieAnforderungen rund um Rechnungs- und Steuerbürokratie zu verstehen. Das neueE-Rechnungs-System erhöht die Komplexität weiter - einfache Lösungen wie Word,Excel oder Indesign zur Rechnungserstellung werden nicht mehr ausreichend sein.Um Einzelunternehmer zu unterstützen, stellt Accountable ab dem 1. Oktober 2024eine kostenlose Version seiner App bereit, die die rechtssichere Erstellung, denVersand und den Empfang von E-Rechnungen ermöglicht. Selbstständige können dannmit Accountable unbegrenzt Rechnungen erstellen und Belege verbuchen - auchelektronisch in den verschiedenen E-Rechnungsformaten.Tino Keller, Mitgründer von Accountable: " Neben allen Vorteilen, die dasE-Invoicing bringt, muss einfach auch anerkannt werden, dass es komplexe Formateund Vorgaben beinhaltet. Gerade für Solo-Selbstständige und Freelancer, diebereits jetzt mit Bürokratie und Verständnisproblemen kämpfen, stellt dies einezusätzliche Hürde dar. Daher bieten wir eine kostenlose Version von Accountablean, die unkompliziertes und automatisiertes E-Invoicing ermöglicht - freizugänglich für alle."Die kostenlose Version von Accountable wird sowohl die Formate X-Rechnung undZUGFeRD unterstützen als auch die PEPPOL-Infrastruktur. Zusätzlich können Nutzerihre eigenen PDFs durch einfaches Hochladen in ein E-Rechnungsformat umwandeln.Während Deutschland sich auf die verpflichtende Einführung der E-Rechnungvorbereitet, unterstützt Accountable mit diesem Schritt die Digitalisierung vonFreiberuflern, Gewerbetreibenden und Kleinunternehmern.Über AccountableAccountable mit Sitz in Berlin und Brüssel gestaltet seit 2018 dieSteuersoftware für Selbstständige neu. Der Schwerpunkt liegt darauf, jedemSelbstständigen - ob steuerlich versiert oder nicht - zu ermöglichen, seineSteuern und Finanzen eigenständig zu verwalten. Seit der Gründung wurden überdie App mehr als 65.000 Steuererklärungen bearbeitet. Accountable hat insgesamt10 Millionen Euro von führenden Venture-Capital-Gebern aus der europäischenTech- und Start-up-Szene eingesammelt.