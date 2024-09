Dax hält sich am Mittag deutlich im Plus - Unsicherheit bleibt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag deutlich im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.550 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens Energy und die Commerzbank, am Ende Covestro, Qiagen und Eon."Die Börsenbullen haben kurz vor dem Zinsentscheid der EZB wieder das Zepter übernommen und setzen die guten Handelsvorgaben aus dem US-Handel in Kursgewinne bei den Dax-40-Werten um", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Marktteilnehmer übten aber grundsätzlich eher Zurückhaltung aus. "Viel wichtiger wird heute werden, was die Notenbanken als begleitende Worte mit auf den Weg senden werden", so Lipkow. "Bereits bei den letzten EZB-Sitzungen kam es zu der einen oder anderen Überraschung, die vorher nicht antizipiert worden war."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1017 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9077 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,84 US-Dollar; das waren 1,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.