Bayridge Resources schließt die Phase-I-Exploration im Projekt Constellation ab und identifiziert dabei mehrere Anomalien

Im Rahmen des Programms konnten anhand Spektrometermessungen mehrere Bereiche mit anomalen Werten der Zählschritte pro Sekunde (cps) ermittelt werden (siehe Abbildung 1). Davon stehen mehrere mit den VTEM-Leitern in Verbindung, die bei der VTEM-Messung durch die Firma Geotech im Sommer identifiziert wurden (siehe Pressemeldung vom 17. Juli 2024). Insgesamt wurden 15 punktuelle radiometrische Anomalien oder anomale Zonen ermittelt, die in erster Linie mit VTEM-Leitern und den Grenzbereichen von Anomalien mit hoher und geringer Magnetik in Zusammenhang stehen - Gebiete, die als höffig für eine Uranmineralisierung gelten.

Abbildung 1. Spektrometeranomalien auf dem Projekt Constellation

(Messwerte in cps oder Zählschritte pro Sekunde)

„Die Reihe radiometrischer Vorkommen, die in erster Linie mit VTEM-Leitern und den Grenzbereichen von Anomalien mit hoher und geringer Magnetik in Verbindung stehen, deuten darauf hin, dass Constellation tatsächlich Potenzial für die Auffindung einer Uranmineralisierung aufweist“, so Saf Dhillon, President und CEO. „Als Ergebnis unseres erfolgreichen Bodenuntersuchungsprogramms haben wir unsere Berater angewiesen, eine Level-2-Explorationsgenehmigung zu beantragen, um im ersten Halbjahr 2025 ein erstes vollständig finanziertes Bohrprogramm in die Wege zu leiten“, fuhr er fort.

Mithilfe von tragbaren Gammastrahlenspektrometern vom Typ RS-125 bzw. RS-230 erprobte ein fünfköpfiges Team von Mitarbeitern alle fünf Zielzonen, die im Rahmen der VTEM-Vermessung ermittelt wurden. Im Zuge des Bodenerkundungsprogramms konnten fünfzehn neue radioaktive Zonen mit Messwerten zwischen 1.000 und 65.000 cps identifiziert werden. Der Großteil der radioaktiven Vorkommen befindet sich entlang der nach Nordosten verlaufenden Kontaktzonen zwischen dem Metasedimentgestein (dargestellt durch Anomalien mit geringer Magnetik) und dem Granit (dargestellt durch Anomalien mit hoher Magnetik), die auch in der Nähe von VTEM-Leitern liegen. In den 15 radioaktiven Zonen wurden insgesamt 43 Gesteinsproben entnommen, die sich durch Brüche mit hydrothermaler Alteration, Scherungen, Pegmatite sowie in Metasediment- und schiefriges Granitgestein lagernde Erzgänge auszeichnen.