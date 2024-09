STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf TSMC (WKN ME9ZD3)

TSMC ist der wichtigste Auftragsfertiger von High-Tech-Chips. Der taiwanesische Konzern setzte im letzten Monat knapp 7,8 Milliarden US-Dollar um, 33 % mehr als im August 2023. Marktbeobachter erwarten für das laufende Quartal einen Umsatzanstieg um 37 %. TSMC profitiert derzeit von der hohen Nachfrage nach Hochleistungschips für KI-Anwendungen. Diese machten zuletzt mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Zudem beginnt sich offenbar der lange schwächelnde Smartphone-Markt etwas zu erholen. TSMC produziert unter anderem den Hauptprozessor für das neue iPhone 16 von Apple. Der Aktienkurs sprang gestern um 4,8 % auf 170,23 US-Dollar an. Stuttgarter Anleger greifen heute bei einem Discount-Call-Optionsschein auf TSMC zu. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN MG5MUR) Rund 10 % hat die NVIDIA-Aktie in den letzten Wochen an Wert verloren. Das ist zwar verglichen mit dem Kursplus von 136 % im bisherigen Jahresverlauf ein verkraftbares Minus, zeigt aber, dass sich bei Anlegern einige Zweifel an dem KI-Riesen eingeschlichen haben. Am Mittwoch verteilte CEO Jensen Huang auf einer Technologie-Konferenz Beruhigungspillen an die Anleger. "Die Nachfrage ist so groß, dass jeder der Erste sein und das Meiste will? so Huang, der damit die große Nachfrage nach den Nvidia-Produkten unterstrich. Die Aktie des Chip-Konzerns machte daraufhin einen Freudenhüpfer um 8,15 % auf 116,91 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia rege gehandelt. 3. Knock-out-Put auf Covestro (WKN ME0VJC)

Übernahmegerüchte um Covestro machen derzeit die Runde. Laut einem Bericht plant das staatliche ?-lunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten noch in diesem Jahr eine offizielle Offerte für den DAX-Konzern vorzulegen. Neu ist das Gerücht allerdings nicht, Spekulationen über einen Deal waren bereits vor mehr als einem Jahr aufgekommen. Im Raum steht dabei ein Preis von 62 Euro je Aktie. Ende August hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben, dass Adnoc die finale Erlaubnis von "oben" brauche und eine Offerte zeitnah erfolgen könnte. Nach dem gestrigen Jahreshoch von 57,30 Euro verbilligen sich die Papiere heute auf 55,82 Euro. Knock-out-Anleger machen Kasse und verkaufen einen Put auf Covestro.

Euwax Sentiment Index

Gute US-Vorgaben geben dem DAX heute Auftrieb. Der deutsche Leitindex notiert am Mittag bei 18.570 Punkten rund 1,3 % höher als am Vortag. Anleger warten gespannt auf die heute stattfindende EZB-Sitzung. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Euro-Währungshüter ihre Zinsen um 0,25 % senken werden. Der Euwax Sentiment zeigt aktuell -16 Punkte an.

Krypto und US-Wahlkampf: Was Trump & Co. für den Kryptomarkt bedeuten Darum geht's im Video: In diesem neuen Video mit Sven Wagenknecht (Editor-in-chief and Co-Founder at BTC-ECHO) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) dreht sich alles um die Verknüpfung von Kryptowährungen und dem US-Wahlkampf. Die beiden diskutieren darüber, wie tief die Kryptoinvestitionen der Amerikaner wirklich gehen und welche überraschenden Aussagen Donald Trump zu Krypto gemacht hat. Ebenso beleuchten sie die unterschiedlichen Ansichten von Demokraten und Republikanern zu digitalen Währungen und hinterfragen, wie stark politische Entscheidungen tatsächlich den Kryptomarkt beeinflussen können. Außerdem werfen Sven Wagenknecht und Richy einen Blick auf die Zukunft von Ethereum und Solana als führende Layer-1-Blockchains und analysieren, wie sich politische Entscheidungen in den USA auf den Kryptomarkt in anderen Ländern auswirken könnten.

