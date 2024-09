Uranium Energy Corp durchschneidet 11,4 % eU3O8 auf 2,4 Meter auf der Entdeckung Roughrider North, 850 Meter nordöstlich der Lagerstätte Roughrider

Bei Bohrungen 850 Meter nordöstlich der Lagerstätte im Projekt Roughrider wurde eine weitere hochgradige Uranmineralisierung durchteuft:

- Bohrloch RR-961 hat einen Gehalt von 11,4 % eU3O8 auf 2,4 Meter mit einem hochgradigen Unterabschnitt von 24,9 % eU3O8 auf 1,0 Meter.

- RR-961 folgte auf RR-940, das am 20. August 2024 gemeldet wurde und einen Gehalt von 12,7 % eU3O8 auf 7,2 Meter(1) aufwies. RR-961 befindet sich 15 Meter entlang des Streichs östlich von RR-940.

- Im Rahmen des Bohrprogramms sind noch weitere 20 Bohrlöcher zu bohren; weitere Ergebnisse werden im Laufe des Programms bekannt gegeben.

Das laufende Bohrprogramm von UEC auf dem Projekt setzt die Exploration entlang des Nordtrends fort. Bis dato wurde die Uranmineralisierung bei Roughrider North auf einer Streichlänge von ca. 200 Metern angetroffen, wobei der hochgradige Kern des Gebiets mit diesem jüngsten Abschnitt nun ca. 55 Meter des Streichs misst. Die hochgradige Uranmineralisierung bei Roughrider North ist nach Osten und Westen hin weiterhin offen.

Über Roughrider North

Die Entdeckung Roughrider North wurde entlang eines Explorationstrends identifiziert, der parallel zum Projekt Roughrider verläuft. Die bisherige Uranmineralisierung bei der Entdeckung Roughrider North befindet sich vollständig im Grundgestein etwa 250 Meter unter der Oberfläche.

Chris Hamel, Vice President Exploration, Kanada, sagte: "Die laufende Bohrkampagne bei Roughrider North hat erfolgreich eine weitere hochgradige Mineralisierung entlang des Streichs identifiziert, die im August gemeldet wurde. Die aktuelle Bohrkampagne umfasst noch etwa 20 Bohrlöcher und kann bei Bedarf bis zum Herbst verlängert werden, um die Abgrenzung dieser Uranmineralisierung fortzusetzen. Bohrloch RR-961 erweitert den hochgradigen Kern dieser Entdeckung und sollte dem Feldteam zu weiteren Erfolgen in diesem Gebiet verhelfen."

In der nachstehenden Tabelle 1 sind die äquivalenten Uranabschnitte (eU3O8) ausgewählter Bohrlöcher aus der Sommerkampagne 2024 aufgeführt. Abbildung 1 zeigt das unmittelbare Gebiet des Projekts Roughrider im nördlichen Teil des Athabasca-Beckens, während Abbildung 2 ein breiteres Bild der Lage des Projekts Roughrider innerhalb des Athabasca-Beckens zeigt.

Tabelle 1: Roughrider-Sommerbohrprogramm Äquivalentgehalte

Von (m) Bis (m) Breite (m) Avg. Note eU3O8 Cut-off-Gehalt eU3O8 GT RR-909 244.3 264.8 20.6 0.07 0.05 1.4 RR-910 250.3 305.5 55.2 0.52 0.05 28.8 einschließlich. 250.3 255.4 5.1 1.63 0.05 8.3 einschließlich. 297.6 305.5 7.9 2.53 0.05 20.0 RR-913 262.8 310.3 47.5 0.47 0.05 22.1 einschließlich. 307.8 309.9 2.1 6.81 1.00 14.3 RR-919 304.1 307.1 3.0 2.23 0.05 6.7 einschließlich. 304.4 306.2 1.8 3.51 1.00 6.3 RR-925 239.8 313.0 73.3 0.11 0.05 7.8 einschließlich. 244.3 246.1 1.9 1.83 1.00 3.5 RR-929 291.1 300.2 9.1 0.79 0.05 7.2 einschließlich. 291.5 292.3 0.8 1.38 1.00 1.1 einschließlich. 294.2 295.0 0.8 2.76 1.00 2.2 RR-930 282.8 288.4 5.6 0.18 0.05 1.0 RR-933 242.2 244.7 2.5 0.0936 0.05 0.2 230.6 231.1 0.5 0.08 0.05 0.0 249.9 264.2 14.3 3.00 0.05 42.8 einschließlich. 251.9 262.2 10.3 4.06 1.00 41.8 einschließlich. 260.4 260.8 0.4 14.68 10.00 5.9 RR-934 316.2 318.1 1.9 0.22 0.05 0.4 327.1 328.4 1.3 0.07 0.05 0.1 RR-935 319.1 320.2 1.1 0.05 0.05 0.1 324.1 327.9 3.8 0.10 0.05 0.4 RR-937 313.8 315.7 1.9 0.64 0.05 1.2 einschließlich. 314.8 315.4 0.6 1.44 1.00 0.9 RR-938 322.4 323.2 0.8 0.32 0.05 0.3 RR-940 271.1 284.6 13.5 6.96 0.05 93.9 einschließlich. 271.2 283.4 12.2 7.69 0.10 93.8 einschließlich. 273.2 280.4 7.2 12.71 1.00 91.5 einschließlich. 281.9 282.5 0.6 1.99 1.00 1.2 RR-945 270.8 281.3 10.5 3.17 0.05 33.2 einschließlich. 271.7 280.8 9.1 3.61 1.00 32.9 einschließlich. 273.6 273.9 0.3 10.62 10.00 3.2 einschließlich. 277.6 278.2 0.6 15.18 10.00 9.1 RR-948 292.4 293.5 1.1 0.62 0.05 0.7 einschließlich. 292.9 293.1 0.2 1.10 1.00 0.2 RR-949-1 255.6 261.6 6.0 0.14 0.05 0.8 einschließlich. 255.6 257.3 1.7 0.14 0.05 0.2 einschließlich. 259.8 261.6 1.8 0.33 0.05 0.6 RR-950 266.7 268.1 1.4 0.27 0.05 0.4 RR-954 228.0 228.7 0.7 0.05 0.05 0.0 278.5 280.1 1.6 0.18 0.05 0.3 294.8 296.9 2.1 0.45 0.05 0.9 RR-958 266.9 269.5 2.6 0.20 0.05 0.5 RR-961 330.1 332.5 2.4 11.40 0.05 27.3 einschließlich. 330.5 332.1 1.6 16.93 1.00 27.1 einschließlich. 330.8 331.8 1.0 24.88 10.00 24.9 *Da es sich um vorläufige Ergebnisse handelt, wurden die tatsächlichen Mächtigkeiten noch nicht geschätzt.

Über das Athabasca-Becken in Kanada

Das Athabasca-Becken ist ein Urangebiet von Weltrang im nördlichen Teil der kanadischen Provinzen Saskatchewan und Alberta, das sich über eine Fläche von etwa 100.000 Quadratkilometern erstreckt. Die einzigartige Geologie des Athabasca-Beckens führt häufig zu Lagerstättengehalten, die den weltweiten Durchschnitt der Uranlagerstätten von 0,2 % eU3O8 um das bis zu 100-fache übersteigen.

Die gesamte derzeitige Uranproduktion Kanadas stammt aus den Minen im Athabasca-Becken. Nach Angaben der World Nuclear Association entfielen 2022 15 % der weltweiten Uranproduktion auf das Athabasca-Becken.

Die Uranmineralisierung im Athabasca-Becken tritt in Verwerfungsstrukturen auf, die die Schnittstelle zwischen dem Sandstein und dem darunter liegenden Grundgestein durchdringen. Uran kann an der Schnittstelle, der so genannten Diskordanz, oder bis zu mehreren hundert Metern unterhalb der Diskordanzoberfläche im darunter liegenden Grundgestein und in den Verwerfungsstrukturen gefunden werden.

Die Urankonzentrationen in den oben dargestellten Bohrlöchern, die sich aus dem radiometrisch äquivalenten Urangehalt ("REG") ergeben, der als eU3O8 bezeichnet wird, wurden an Ort und Stelle innerhalb des Bohrlochs bestimmt. Weitere Informationen über REGs finden Sie im Abschnitt "Über radiometrische Äquivalentgehalte" weiter unten.

Über radiometrische Äquivalenzgrade

Die Gehalte von eU3O8 wurden in-situ in den Bohrlöchern mittels kalibrierter radiometrischer Gammasonden geschätzt, die in das Bohrloch hinabgelassen wurden. Dies ist eine Messmethode, die von Uranexplorateuren und -bergleuten im Athabasca-Becken häufig verwendet wird. Die Sonde zeichnet die Menge an Radioaktivität auf, die im Gestein neben der Sonde vorhanden ist, während sie sich im Bohrloch auf und ab bewegt.

Die Standard- und die abgeschirmten Sonden wurden vor dem Beginn des aktuellen Bohrprogramms in der Testgrubenanlage des Saskatchewan Research Council (SRC") in Saskatoon, Saskatchewan, kalibriert; die Hi-Flux-Sonden werden bei Alpha Nuclear in Saskatoon kalibriert. Die Verwendung von Bohrlochsonden zur Berechnung des radiometrischen Äquivalentgehalts ist eine gängige Praxis, die von Uranbergbauunternehmen im Athabasca-Becken angewendet wird. Bohrlochsonden können die Urankonzentration genau messen, indem sie die Lichtblitze messen, die jedes Mal auftreten, wenn der Szintillator der Sonde von einem Gammastrahlungsteilchen getroffen wird, das von Urankristallen ausgesandt wird. Die Anzahl der Lichtblitze wird von einer Photomultiplier-Röhre "gezählt". Aufgrund eines als "Sättigung" bezeichneten Prozesses, der auftritt, wenn das vom Szintillator der Sonde emittierte Licht die Fähigkeit der Photomultiplier-Röhre, einzelne Lichtblitze zu "zählen", übersteigt, kann es manchmal schwierig sein, die radiometrischen Äquivalenzgrade in hochgradigen Intervallen genau zu bestimmen.

Von allen Bohrlöchern wurden Proben zur Analyse entnommen, um diese äquivalenten Gehalte zu bestätigen. Die Proben werden im geoanalytischen Labor von SRC in Saskatoon analysiert; die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet.

Über das Uranprojekt Roughrider

Das Projekt Roughrider ist ein Uranprojekt im östlichen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan, Kanada, einem der wichtigsten Uranabbaugebiete der Welt. Das Projekt befindet sich etwa 13 Kilometer westlich der Mühle McClean Lake von Orano, in der Nähe der bestehenden Grundstücke von UEC im Athabasca-Becken. Die Tiefe der Mineralisierung auf dem Projekt beträgt etwa 200 Meter und befindet sich hauptsächlich im Grundgestein unterhalb der Diskordanz.

Qualifizierte Personen und Datenerfassung

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Chris Hamel, P.Geo., UECs Vice President Exploration, Canada, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne der SEC-Verordnung S-K 1300 ist.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoffen für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Rückgewinnungsprojekten ("ISR") in den Vereinigten Staaten und hochgradige konventionelle Projekte in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über eine produzierende ISR-Förderplattform in Wyoming und eine produktionsbereite ISR-Förderplattform in Südtexas. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben ISR-Uranprojekten in den USA bedient, die über alle wichtigen Lizenzen und Genehmigungen verfügen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios Nordamerikas mit gelagertem eU3O8; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten in der westlichen Hemisphäre, die sich im Ressourcenstadium befinden. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet.

Pressemeldung: Uranium Energy Corp durchschneidet 12,7 % eU3O8 über 7,2 Meter, 850 m nordöstlich der Lagerstätte Roughrider https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774924027381/ex_ ...

Abbildung 1: Roughrider Standortkarte

Abbildung 2: Athabasca Projektkarte

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Uranium Energy Corp. - Investor Relations

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

X (früher bekannt als Twitter): @UraniumEnergy

Informationen zur Börse:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "nicht erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den Unterlagen des Unternehmens zu finden, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Uranium Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 4,719EUR auf Tradegate (12. September 2024, 13:00 Uhr) gehandelt.