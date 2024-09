10 Jahre PTC Therapeutics in Deutschland / 10 Jahre erfolgreiches Engagement und Innovation, um Betroffenen eine Stimme zu geben und das Bewusstsein für Krankheiten zu fördern (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Vor genau 10 Jahren im September 2014 eröffnete PTC

Therapeutics sein Deutschland-Büro. Ein Jubiläum, auf das die Mitarbeitenden von

PTC zu Recht stolz sein können: In diesen 10 Jahren hat sich PTC Therapeutics

Deutschland intensiv und mit Erfolg für die Belange von Betroffenen mit seltenen

Krankheiten eingesetzt und sich bemüht, ihr Leben durch ein verbessertes

Bewusstsein in der Bevölkerung, Vertretung ihrer Interessen und zum Teil auch

Behandlungsoptionen zu verbessern. In Deutschland leben ungefähr 4 Millionen

Menschen mit einer seltenen Erkrankung. Das anhaltende Engagement von PTC

unterstreicht, wie wichtig es ist, den oft Ungehörten eine Stimme zu geben und

bedeutende Fortschritte im Kampf gegen seltene Erkrankungen zu erzielen. Das

aktuelle deutsche Team arbeitet zusammengerechnet seit insgesamt 150 Jahren im

Bereich der seltenen Erkrankungen. Eine lange Zeit, denn: "Ein Job für seltene

Erkrankungen ist nie nur ein Job", so die einhellige Aussage der Mitarbeitenden.



"Wir engagieren uns, um Betroffenen die Chance auf ein besseres Leben zu geben!"







und blickt auf diese intensive Zeit zurück: "10 Jahre bei PTC sind 10 Jahre mit

Höhen und Tiefen. In diesen Jahren war das deutsche Team immer engagiert und

voller Hingabe, um das große Ziel zu erreichen: das Leben von Betroffenen zu

verbessern. 10 Jahre lang forschten wir an innovativen Behandlungen für die

Betroffenen, 10 Jahre lang haben wir daran gearbeitet, dass Diagnosen früher

gestellt werden, damit eine Behandlung so früh wie möglich gestartet werden

kann. 10 Jahre haben wir mit führenden Expertinnen und Experten

zusammengearbeitet, um die Behandlungen und das Leben der Betroffenen zu

verbessern und das Wissen und Verständnis für seltene Krankheiten zu erweitern.

10 Jahre lang haben wir versucht, für jede Herausforderung, vor der wir standen,

eine Lösung zu finden. Und jetzt, nach 10 Jahren, kann ich mit Stolz sagen: 'Wir

haben es geschafft!' Heute können Betroffene mit seltenen Erkrankungen, zum

Beispiel einem Aromatische-L-Aminosäure-Decarboxylase (AADC)-Mangel, ein

besseres Leben führen. Und die beste Nachricht ist: Es wird noch mehr kommen und

auch Betroffene mit anderen Krankheiten werden durch unser Engagement eine

Chance auf ein besseres Leben haben."



"PTC gibt mir die Gelegenheit, besondere Projekte initiieren zu können"



