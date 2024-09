Josef Zauner von Digital Blocks verrät, wie Unternehmer ihre Zeit effizienter nutzen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schörfling am Attersee (ots) - Inhaber von Handwerksbetrieben engagieren sichoft mit großer Hingabe für ihr Unternehmen. Doch gerade diese Hingabe kannnegative Folgen haben: Aufgaben werden nicht delegiert, Prozesse bleibenveraltet und es fehlt an neuen Fachkräften. Erholung und ein gesundesPrivatleben bleiben dabei auf der Strecke. Um diese Herausforderungen zumeistern, bietet der Unternehmer Josef Zauner von Digital Blocks umfassendeUnterstützung. Er hilft Handwerksbetrieben dabei, effektive Recruiting- undOnboarding-Konzepte zu entwickeln und digitale Lösungen zur Optimierung derBetriebsabläufe einzusetzen. Wie Unternehmer ihren Betrieb effizienter gestaltenund ihre Lebensqualität zurückgewinnen können, erfahren Sie hier.Immer mehr Handwerksunternehmen kämpfen darum, ihre Lebensqualität nicht durchden Betrieb gefährden zu lassen. Häufig übernehmen die Inhaber selbst vieleAufgaben, was wenig Raum für Freizeit und Erholung lässt. Der Personalmangelverschärft die Situation zusätzlich. Doch gerade im Handwerk, wo Perfektionismusoft gefordert wird, sind zuverlässige Mitarbeiter unerlässlich - fehlen diese,bleiben viele Aufgaben bei den Unternehmern hängen. Zudem sind vieleHandwerksbetriebe noch klein und nicht selten mangelt es ihnen anorganisatorischen Strukturen. Die Folge sind ineffiziente Arbeitsweisen und einUngleichgewicht in der Arbeitsverteilung. "Die große Nachfrage im Handwerk hatin den letzten Jahren das Auftragsvolumen stark steigen lassen", sagt JosefZauner von Digital Blocks. "Oft ist die betriebliche Struktur jedoch nichtmitgewachsen, sodass die fehlende Struktur durch zusätzlichen Arbeitsaufwand,Kraft und Zeitaufwand kompensiert werden musste.""Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels müssen Betriebe ihre Prozessegrundlegend optimieren, um ihren Betrieb entspannt führen zu können und nochgenug Zeit für Familie, Hobbys und die Gesundheit zu haben", ergänzt er. AlsGründer und Geschäftsführer von Digital Blocks ist es sein Ziel, seine Kundenaus dem Handwerk in der digitalen Transformation zu begleiten und ihreBetriebsabläufe zu optimieren. Neben der erfolgreichen Umsetzung vonRecruiting-Kampagnen kümmert sich Digital Blocks auch um das Onboarding neuerMitarbeiter und die Automatisierung von Prozessen im Unternehmen. So wird nichtnur der Geschäftsführer entlastet, der sich wieder auf strategische Themenkonzentrieren kann, sondern es werden auch Ressourcen eingespart und dieEffizienz gesteigert. Mit ihrem ganzheitlichen Drei-Punkte-Konzept sorgen dieExperten von Digital Blocks dafür, dass ihre Kunden nachhaltig für die Zukunftaufgestellt sind.