eine Frage der Zeit

Insgesamt verfolgt der Dow Jones Index nunmehr seit seinen Tiefständen aus Oktober letzten Jahres und einem Niveau von 28.587 Punkten wieder einen breiten Aufwärtstrend, innerhalb dessen sich die untergeordneten Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen abwechseln. Seit Mitte Juli steckt der Index jedoch an seiner oberen Trendkanalbegrenzung in einer volatilen Seitwärtsphase fest, gedeckelt wird das Barometer durch die Widerstandszone um 41.400 Punkten. Betrachtet man jedoch die Kursentwicklung seit dem Hochsommer, lässt sich eine inverse SKS-Formation erkennen, deren rechte Schulter offenbar im gestrigen Handelsverlauf ausgebildet worden ist. Nun gilt es die dazugehörige Nackenlinie auf der Oberseite zu knacken und vielleicht sogar eine Rallyebeschleunigung zu implementieren.

Der dynamische Rücksetzer vom Mittwoch auf ein frisches Monatstief wurde noch am gleichen Tag entschlossen aufgefangen, wodurch eine vielversprechende Hammerkerze etabliert worden ist. Gelingt es nun die aktuellen Rekordhochs von 41.447 Punkten zu knacken, könnte eine Rallyebeschleunigung an das übergeordnete Ziel gelegen am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 42.124 Punkten folgen, eine vollständige Umsetzung der inversen SKS-Formation könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch aus dem laufenden Aufwärtstrend sogar Notierungen um 44.795 Punkten hervorbringen. Geht dagegen der 200-Tage-Durchschnitt bei 39.800 Zählern zu Bruch, müsste eine zwischengeschaltete Konsolidierung zunächst auf die Augusttiefs bei 38.387 Punkten eingeplant werden, darunter würden dagegen die Verlaufshochs aus 2022 bei 36.954 Punkten in den Fokus rücken.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: