Jousef Murad von APEX Consulting über Preisstrategien für Experten, Freelancer & Agenturen - Die Aufwärtsspirale bei einem "High-Ticket"-Angebot (FOTO)

Eindhoven (ots) - Der Verkauf hochpreisiger Produkte bedarf einer besonderenStrategie: Von der Preisfindung, über das Marketing und den Vertrieb bis hin zumKundenservice muss jeder Schritt perfekt sein, um langfristig von erfolgreichemUnternehmenswachstum profitieren zu können. Die APEX Strategie ist eineeffektive Preisstrategie für Agenturinhaber, Experten, Coaches, Berater undandere Dienstleister, die darauf abzielt, erklärungsbedürftige, hochpreisigeAngebote zu entwickeln und erfolgreich zu vermarkten. Auf welchen Kernelementendie APEX Strategie basiert, wie mit Premium-Angeboten eine Aufwärtsspiraleerzielt werden kann und warum auch Verkaufskompetenzen dafür relevant sind,erfahren Sie in diesem Artikel.Für den unternehmerischen Erfolg von Experten, Coaches, Consultants,Agenturinhaber, Freelancer und anderen Dienstleistern stellt die Preisgestaltungeinen zentralen Faktor dar. So kann die richtige Preisstrategie denentscheidenden Unterschied zwischen einem florierenden Geschäft und einemständigen Überlebenskampf ausmachen. Insbesondere bei hochpreisigen Produktenoder Dienstleistungen aus dem Premium-Segment, sogenannten "HighTicket"-Angeboten, spielt die Preisstrategie eine zentrale Rolle. Denn dierichtige Strategie kann unter Berücksichtigung essenzieller Verkaufsprinzipienund in Verbindung mit entsprechenden Verkaufskompetenzen zu einerAufwärtsspirale des Erfolgs führen. "In der Praxis wissen viele Experten,Geschäftsführer, Agenturinhaber und Dienstleister jedoch nicht, wie sie einesolche Hochpreisstrategie entwickeln und von der Aufwärtsspirale ihres 'HighTicket'-Angebots profitieren können", erklärt Jousef Murad, Geschäftsführer vonAPEX Consulting.Mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich digitaler Marketing- undVertriebskonzepte hat APEX Consulting bereits zahlreiche Kunden, darunterExperten, Geschäftsführer, Agenturinhaber und Dienstleister, erfolgreich bei derStärkung ihrer Marktposition und der Skalierung ihrer Umsätze unterstützt. Dabeisetzt das Team um Jousef Murad vor allem auf eine fundierte Marktanalyse sowieein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Zielgruppe. Das Ergebnis sindmaßgeschneiderte Marketing- und Sales-Lösungen, die sofortige Resultateversprechen. Mit der APEX Strategie bietet das Unternehmen nun eine effektiveMöglichkeit für "High-Ticket"-Angebote geschaffen, um sich im Markt zudifferenzieren und nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Durch die Fokussierung aufQualität, Exklusivität und exzellente Kundenbetreuung ermöglicht sie esUnternehmen, höhere Preise zu verlangen und gleichzeitig eine starke, loyaleKundenbasis aufzubauen. Dabei basiert sie auf dem Grundsatz, dass die Qualität