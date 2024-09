Dieser ETF ist derzeit nicht zu stoppen

Dieser Versorger-ETF fußt hauptsächlich auf großen Energieversorgungsunternehmen weltweit, wobei der Großteil des Portfolios in den USA mit 64,45 Prozent angelegt ist, gefolgt von europäischen Ländern wie Großbritannien mit 6,67 Prozent und Spanien mit 6,22 Prozent.​ Der Anteil aus Deutschland beträgt rund 3 Prozent.

Der große Anteil an US-Aktien könnte dem ETF noch einen weiteren Schub verpassen. Sollte Kamala Harris die nächste US-Präsidentin im Herbst werden, gehen UBS-Analysten davon aus, dass Versorgerunternehmen profitieren könnten, wenn sie es schafft, den Inflation Reduction Act (IRA) und andere Konjunkturmaßnahmen der Biden-Ära beizubehalten.

Angeführt wird der ETF von NextEra Energy. Es ist eines der größten Versorgungsunternehmen in den USA und weltweit führend im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere in der Erzeugung von Wind- und Solarenergie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Juno Beach, Florida, und ist im S&P 500 gelistet. NextEra Energy profitiert von einem starken Fokus auf nachhaltige Energielösungen und investiert kontinuierlich in erneuerbare Technologien. Dies spiegelt sich auch in der soliden Kursentwicklung wider. Das Unternehmen glänzt mit einer Gesamtrendite von knapp 38 Prozent seit Jahresbeginn und einer Dividendenrendite von 2,5 Prozent.

Doch auch die Performance der anderen "Schwergewichte" kann sich sehen lassen. Das sind die 10 größten Positionen im ETF, der insgesamt 75 Titel umfasst:

Unternehmen Gewichtung Markwert-Anteil im ETF Land Year-to-date-Performance Wall Street Rating ∅ NEXTERA ENERGY 9,16% 43,87 Mio. USD USA 37,36% Buy SOUTHERN 5,43% 26,01 Mio. USD USA 26,60% Buy DUKE ENERGY 5,01% 23,97 Mio. USD USA 19,74% Buy IBERDROLA 4,94% 23,64 Mio. USD Spanien 12,52% Strong Buy NATIONAL GRID 3,59% 17,17 Mio. USD GB 1,96% Strong Buy ENEL 3,50% 16,75 Mio. USD Italien 5,48% Hold CONSTELLATION ENERGY 3,08% 14,75 Mio. USD USA 60,19% Buy AMERICAN ELECTRIC POWER 3,02% 14,45 Mio. USD USA 26,88% Hold SEMPRA 2,92% 13,98 Mio. USD USA 8,89% Buy DOMINION ENERGY 2,67% 12,78 Mio. USD USA 21,77% Hold

Auf Platz 17 folgt mit E.ON der erste deutsche Vertreter mit einer Gewichtung von 1,82 Prozent und einem damit einhergehenden Marktwert von 8,7 Millionen US-Dollar – gemessen am Gesamtwert des ETFs. Die Aktie des Multi-Versorgers ist seit Anfang des Jahres um rund 10 Prozent gestiegen.

Starke Nachfrage bestimmt das Geschehen

Anleger setzen verstärkt auf Versorgeraktien, da die steigende Stromnachfrage für Rechenzentren die KI-Revolution antreibt. Mizuho Securities prognostiziert, dass Rechenzentren bis zum Jahr 2030 enorme Mengen an Energie benötigen werden. Milliarden US-Dollar fließen bereits in den Ausbau der KI-Infrastruktur, was nicht nur neue Investitionschancen eröffnet, sondern auch einen dramatischen Anstieg der CO2-Emissionen zur Folge hat. Besonders Rechenzentrumskunden wie Google sorgen für Auftragswachstum. Morgan Stanley erwartet in diesem Bereich ebenfalls steigende Preise und Renditen.

Auch die Bank of America sieht Potenzial in Versorgeraktien. "Die Dividenden von Versorgern und Immobilien sind jetzt viel interessanter", schrieb Strategin Savita Subramanian. Mit fallenden Zinsen könnten diese Titel bis zum Jahr 2025 noch attraktiver werden. Vor allem dann, wenn die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen nun allmählich senken sollte. Der kommende Fed-Zinsentscheid findet bereits am 18. September statt.

Seit seiner Auflage hat der ETF eine durchschnittliche Kurssteigerung von 6,33 Prozent pro Jahr hingelegt.

Das sind die ETF-Stammdaten:

Name Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C ISIN IE00BM67HQ30 WKN A113FJ Ticker XDWU GY Hauptmerkmale Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus Industrieländern weltweit, die nach GICS (Global Industry Classification Standard) dem Energieversorgungssektor zugeordnet werden; Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung; vierteljährliche Überprüfung Aktueller Kurs 33,97 Euro Gesamtes Fondsvermögen 454,73 Millionen Euro Pauschalgebühr p.a. 0,25% Assetklasse Aktien Region Sektor, Entwickelte Märkte, Global Ertragsverwendung Thesaurierend Auflegungstermin 16.03.2016

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

