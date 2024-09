Canada Nickel gibt den Erhalt eines Unterstützungsschreibens über bis zu 500 Millionen Dollar von einem führenden Finanzinstitut bekannt

TORONTO, 12. September 2024 – Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ...) meldete heute den Erhalt eines Unterstützungsschreibens von einem führenden Finanzinstitut am 11. September 2024, in dem dieses sein Interesse an einer langfristigen Fremdfinanzierung von bis zu 500 Millionen C$ (etwa 370 Millionen US$) für die Erschließung des Sulfidprojekts Crawford Nickel in Timmins, Ontario, bekundet. Die Bedingungen (einschließlich der Preisgestaltung) werden Gegenstand einer weiteren Due-Diligence-Prüfung und von Gesprächen mit den Kreditgebern, den Beratern der Kreditgeber sowie mit Canada Nickel und dessen Finanzberatern sein. Dieses Unterstützungsschreiben kommt zu jenem hinzu, das wir letzte Woche von Export Development Canada erhalten haben. Zusammengenommen belaufen sich diese Interessenbekundungen auf ca. 870 Mio. US$ an vorrangigen Schulden - ein wesentlicher Teil des angestrebten Ziels des Unternehmens für vorrangige Schulden.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Wir sind sehr erfreut über diese zusätzliche Interessensbekundung, da dies ein weiterer wesentlicher Schritt ist, um unser Finanzierungspaket für Crawford voranzubringen. Mit der letzte Woche bekannt gegebenen Interessensbekundung von Export Development Canada in Höhe von 500 Millionen US$ und den rückzahlbaren Steuergutschriften für kritische Mineralien und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in Höhe von mehr als 600 Millionen US$, die das Unternehmen für die erste Phase der Erschließung von Crawford erwartet, ist das Unternehmen zusammen mit unseren Finanzberatern Deutsche Bank, Scotiabank und Cutfield Freeman gut aufgestellt, um die verbleibende Projektfinanzierung zu sichern, die für den Baubeginn erforderlich ist, sobald die Genehmigungen vorliegen, was unserer Erwartung nach Mitte 2025 der Fall sein wird."

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Minencamps unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

