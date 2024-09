Lindner wirbt für Schulterschluss in Migrationsdebatte FDP-Chef Christian Lindner wirbt in der Migrationsdebatte für einen "Schulterschluss der staatstragenden demokratischen Parteien". Wenn die Demokratie nicht in der Lage sei, Probleme zu lösen, stärke man vorsätzlich die Parteien an den Rändern, …