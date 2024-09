Wissenschaftsverlag Springer Nature soll dieses Jahr an die Börse

BERLIN (dpa-AFX) - Der Holtzbrinck-Verlag und der Finanzinvestor BC Partners wollen den Wissenschaftsverlag Springer Nature dieses Jahr an die Frankfurter Börse bringen. Das Angebot soll aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro bestehen, hinzu kommen Altaktien von BC Partners, wie die Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilten. Vorwiegend ist der Erlös aus der Kapitalerhöhung zum Schuldenabbau vorgesehen. Die Verlagsgruppe Holtzbrinck will zum Börsengang keine Aktien verkaufen. Die Notierung soll in Abhängigkeit von den Marktbedingungen in der zweiten Jahreshälfte an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen.

Springer Nature hat im vergangenen Jahr 1,85 Milliarden Euro Umsatz gemacht und ein um Sondereffekte bereinigtes Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern von 511 Millionen Euro erwirtschaftet. Dabei sind bestimmte Sonderkosten für Übernahmen und Verkäufe ebenso ausgeklammert wie Kaufpreisabschreibungen.