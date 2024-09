Altria wächst mit Tabak und Wein

Der Kernbereich der Gruppe ist der amerikanische Tabakmarkt. Insgesamt verkauft Altria seine Produkte in mehr als 150 Ländern. Trotz zunehmender regulatorischer Herausforderungen wächst der Tabak-Riese kontinuierlich und wird profitabler. Der Umsatz zog während der vergangenen fünf Jahre um durchschnittlich 0,75% p.a. auf 20,5 Mrd. US-Dollar an. Das operative Ergebnis legte im selben Zeitraum um rund 2,7% p.a. auf 11,9 Mrd. US-Dollar zu.

Die Altria Group ist einer von sieben Neuzugängen im Burggraben-Index von Morningstar. Der US-Konzern - vielen noch als Philip Morris Companies bekannt bietet neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen an. Zu den bekanntesten Zigarettenmarken des Unternehmens gehören Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende andere Zigarettenmarken und eine große Anzahl am Weinsorten.

Mit einer operativen Marge von rund 59% ist das Geschäft der Altria Group hoch profitabel. Vor dem Hintergrund sinkender Absatzmengen bei herkömmlichen Zigaretten profitiert Altria von seiner strategischen Verlagerung hin zu rauchfreien Produkten. Im zweiten Quartal hat das rauchfreie Produktportfolio des Unternehmens (die E-Vapor-Linie NJOY) ein robustes Wachstum verzeichnet. Altria hat zudem die Einzelhandelspräsenz von NJOY erweitert und die Verfügbarkeit auf mehr als 100.000 Geschäfte verdreifacht.

Kautabak boomt

Daneben macht Altria Fortschritte mit der schnell wachsenden Kautabak-Marke „On!“. Hier hat das Unternehmen Ende Juni den Zulassungsantrag für drei neue Geschmacksrichtungen bei der FDA eingereicht. Jede Sorte ist in drei verschiedenen Nikotinstärken erhältlich.

On! wird derzeit von der Konzerntochter Helix in den USA verkauft. Im ersten Quartal 2024 stieg das Versandvolumen gegenüber dem Vorjahr um satte 32%. Die Marke kommt inzwischen auf einen Anteil von rund 32% am gesamten US-Markt oraler Tabakprodukte.

Aktie ist günstig und liefert hohe Dividende

Trotz des jüngsten Kursanstiegs ist die Aktie der Altria Group mit einem KGV um 10 aus fundamentaler Sicht günstig. Langfristig orientierte Anleger dürften vor allem die stabile Dividendenpolitik des Unternehmens schätzen. Altria hat in den vergangenen 54 Jahren die Ausschüttung insgesamt 58 Mal angehoben. Inzwischen werden pro Quartal 1,02 US-Dollar je Aktie ausbezahlt. Damit errechnet sich eine attraktive Dividendenrendite von rund 7,6%.

