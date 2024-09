Commerzbank-Aktie mit Fusions-Fantasie

Erneute Übernahmefantasie bei der Commerzbank - und der Aktienkurs geht durch die Decke. Gut 18% ging es am Mittwoch nach oben. Der Ausstieg des deutschen Staates aus seiner CoBa-Beteiligung war so wohl nicht erwartet worden. Seit dieser Woche fährt der Bund seine Beteiligung an dem Geldhaus schrittweise zurück. Nun hat die italienische UniCredit ein Paket von 4,5% übernommen und hält fast 9% an der CoBa.

UniCredit will mit dem CoBa-Management über eine Fusion sprechen. CoBa-Chef Manfred Knof will die Bank zudem Ende 2025 verlassen und seinen Vertrag nicht verlängern. Allerdings stehen beiden Meldungen nicht im Zusammenhang. Der Manager verlässt die Bank aus persönlichen Gründen. In jedem Fall wird die Commerzbank-Aktie mit dem schrittweisen Ausstieg des Staates für Investoren wieder attraktiver. Die nächste charttechnische Hürde liegt knapp unterhalb von 16 Euro.

Die Fusions-Spekulation bietet Chancen. Wer darauf spekuliert, sollten einen Stopp unter dem Mittwochs-Tief bei rund 14 Euro setzen.

Mehr Informationen und News von Fuchsbriefe finden Sie unter Fuchsbriefe | LinkedIn.