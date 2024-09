American Aires Marketingstrategie mit Fokus auf Partnerschaften erweist sich als erfolgreich, Unternehmen kündigt Ausgabe von Aktien an Partner an

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Toronto, ON – 12. September 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF, ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, hat die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) an Maycee „The Future“ Barber von UFC über MK Barber, Inc. und Dr. Nicholas Dogris, einem Neurowissenschaftler und zertifizierten QEEG/Brain Mapping-Experten mit Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, Vereinigte Staaten angekündigt.

Das Unternehmen ist im zweiten Quartal 2024 eine Reihe von strategischen Marketingpartnerschaften mit Spitzensportlern und Sportligen eingegangen. Die Marketingpartnerschaften zielen darauf ab, die Marke Aires in den Köpfen der Verbraucher mit Spitzenleistung und Gesundheit zu verbinden und gleichzeitig den Bekanntheitsgrad und das Umsatzwachstum zu steigern. Das Unternehmen verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Umsatzanstieg von 45 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Partnerschaften sollen als Bausteine in der übergreifenden Strategie des Managements genutzt werden, Sportler in ihrem Streben nach Spitzenleistungen zu unterstützen und gleichzeitig die Öffentlichkeit über die Bedeutung des EMF-Schutzes aufzuklären.

Zu den Partnern der #AiresAthletes-Kampagne des Unternehmens gehören derzeit die NFL-Legende Tiki Barber, John Tavares von den Toronto Maple Leafs und RJ Barrett von den Toronto Raptors und Canada Basketballs. Der Großteil der Partnervergütung wird in Aires-Aktien erfolgen, was den Glauben der Partner an die Technologie und den langfristigen Unternehmenswert des Unternehmens bekräftigt.

„Wir setzen unsere Strategie, Aires zu einer bekannten Marke zu machen und unser Segment zu dominieren, unermüdlich fort“, sagte Josh Bruni, CEO von American Aires Inc. „Die Marke Aires Tech und unsere Technologie sind so positioniert, dass sie Athleten, Fans und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten unterstützen, da sie an der Schnittstelle zwischen Technologie, Gesundheit und menschlicher Spitzengesundheit und Leistung angesiedelt sind. Es ist inspirierend zu sehen, wie unsere Partner zu Aktionären werden, unsere große Vision annehmen und helfen, Aires Tech voranzutreiben.“

