NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Donnerstag auf weitere moderate Gewinne zu. Erzeugerpreise und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe konnten die Stimmung nur wenig trüben. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 40.980 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 ebenfalls 0,3 Prozent im Plus auf 19.296 Punkte.

Am Mittwoch hatten die Aktienkurse in New York nicht dauerhaft unter den Verbraucherpreisen gelitten, obwohl sich die Kerninflation im August als überraschend hartnäckig erwiesen hatte. Der Dow drehte letztlich aber nur moderat ins Plus, während der marktbreite S&P 500 und mehr noch der Nasdaq 100 klar zulegten.