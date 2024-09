UNESCO-Huawei-Initiative für offene Schulen soll Bildung in Ägypten, Brasilien und Thailand verändern

PARIS, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Huawei kündigte auf der Digital Learning Week (Woche des digitalen Lernens), der Leitveranstaltung der UNESCO zum Thema digitales Lernen und Bildungswandel, die Umsetzungsphase des Projekts „Technology-enabled Open Schools for All Phase II" („Technologiegestützte offene Schulen für alle Phase II") in Brasilien, Ägypten und Thailand an.

Die Phase II der UNESCO-Huawei-Initiative, die von 2024 bis 2027 läuft, wird die digitale Transformation der Bildung in jedem der drei Länder durch digitale offene Schulmodelle unterstützen. Diese Modelle kombinieren technologische Innovationen und menschliche Fähigkeiten, um flexible, belastbare, inklusive und hochwertige Lernumgebungen zu schaffen, die Offline- und Online-Lernen miteinander verbinden.