Neue Dividendenerhöhung! So viel Rendite gibt's jetzt bei Philip Morris

Ursache für den Kursanstieg insbesondere in den vergangenen Wochen ist die wachsende Lust der Anleger auf Dividendenaktien. Die bereits am kommenden Mittwoch zu erwartende erste Zinssenkung der US-Notenbank seit langem führt dazu, dass Anleihen künftig weniger Zinsen abwerfen. Cashflow-orientierte Investoren müssen sich am Markt daher anderweitig umsehen.

Darauf dürfte zum Start in das Börsenjahr 2024 kaum ein Anleger gewettet haben: Mit einer Performance von 31 Prozent seit dem Jahreswechsel lässt Tabak- und Dividendenaktie Philip Morris selbst Tech-Schwergewichte wie Alphabet (+9,6 Prozent), AMD (+1,3 Prozent) und Apple (+15,6 Prozent) mühelos hinter sich.

Konjunktursorgen treiben Anleger in die Arme defensiver Werte

Zusätzlich profitierte Philip Morris von den aufkommenden Rezessions- und Konjunkturängsten. Diese treiben Anleger zuverlässig in defensive Werte und sorgen für eine deutliche Outperformance gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500.

Für Anlegerinnen und Anleger des Konkurrenten von Altria und British American Tobacco kommt es aber noch besser. Denn wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgegeben hat, soll die Quartalsdividende angehoben werden.

Künftig winken 4,35 Prozent Dividendenrendite

Statt bislang 1,30 US-Dollar je Anteilsschein will Philip Morris quartalsweise künftig 1,35 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Das entspricht einer Anhebung um 3,8 Prozent. Für einen Kurs von 124 US-Dollar ergibt sich so eine Dividendenrendite von 4,35 Prozent.

Das liegt zwar deutlich unter den Werten der Mitbewerber, allerdings ist das Unternehmen aufgrund seines Vermarktungserfolges von Iqos, einer rauchfreien Alternative, der derzeit wachstumsstärkste Player in der von sinkenden Erlösen betroffenen Branche.

Aktie kurzfristig überkauft, Konsolidierung zu erwarten ...

Anleger, die noch nicht investiert sind und sich für die kommende Ausschüttung qualifizieren wollen, haben hierzu noch bis zum 26. September Zeit, ehe die Auszahlung der Dividende am 10. Oktober vorgenommen wird.

Am Markt wurde die Dividendenerhöhung mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen, die Aktie büßte am Donnerstag etwa ein Prozent an Wert ein. Einerseits erfolgte die Bekanntgabe der Anhebung zum für das Unternehmen üblichen Termin, andererseits ist die Aktie mit einem Wochen-RSI von 76 im überkauften Bereich angelangt.

Fazit: ... langfristig aber ein Top-Pick im Value-Bereich

Nichtsdestotrotz dürfte die Outperformance von Philip Morris in den kommenden Monaten anhalten, denn die Aktie hat erst vor kurzem ein aussichtsreiches Kaufsignal generiert. Dazu kommt das aktuell attraktive Gesamtpaket aus überdurchschnittlich starkem Wachstum, dem starken Kursanstieg der Aktie sowie einer den Gesamtmarktdurchschnitt übertreffenden Dividendenrendite.

Konservative sowie ausschüttungsorientierte Anleger können in den Anteilen langfristig kaum etwas falsch machen. Sollte die Aktie in den kommenden Tagen tatsächlich zurücksetzen, wäre das ein Glücksfall für Investoren, die ihr Depot für unsichere Zeiten rüsten möchten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion