IPO Eckert & Ziegler bringt Tochter Pentixapharm an die Börse Der erwartete Börsengang der Eckert & Ziegler -Tochter Pentixapharm nimmt Formen an. Im vierten Quartal soll das von dem Strahlen- und Medizintechnikkonzern abgespaltene Unternehmen mit einer eigenen Notierung in den Handel der Frankfurter …