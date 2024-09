Deutsche Grundstücksauktionen: Deutliche Ergebnisverbesserung

Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) im Auktions- und Maklergeschäft insgesamt 725 Immobilien mit einem Gesamtvolumen von rund 36,2 Mio. Euro (HJ 2023: 568 Immobilien mit einem Objektvolumen von 35,4 Mio. Euro) veräußert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage bewege sich das Objektumsatzniveau im historischen Vergleich jedoch auf einem niedrigen Level und sei Ausdruck der weiterhin angespannten Gesamtmarktlage und der erschwerten Rahmenbedingungen im Immobiliensektor. Die Steigerung der Objektumsätze sei laut GBC ausschließlich auf die erfolgreiche Entwicklung der Tochtergesellschaft Sächsische Grundstücksauktionen zurückzuführen. Die Tochter habe im ersten Halbjahr 2024 mehr als eine Verdopplung des Vorjahreswertes auf 12,26 Mio. Euro erreicht. Im Vergleich zum leichten Anstieg der Objektvolumina sei es der DGA gelungen, durch ein stringentes Kostenmanagement einen überproportional starken Ergebnisanstieg auf 0,01 Mio. Euro (HJ 2023: -0,73 Mio. Euro) zu erzielen. Laut Halbjahresbericht 2024 rechne die Gesellschaft beim Objektumsatz weiterhin mit der Erreichung der Zielmarke von 80,00 Mio. Euro und habe somit die Prognose aus dem Geschäftsbericht 2023 bestätigt. Basierend auf der leicht verbesserten Geschäftsentwicklung zum Halbjahr und der Bestätigung der Guidance behalte das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen bei. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 12,75 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.09.2024, 15:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 12.09.2024 um 11:30 Uhr fertiggestellt und am 12.09.2024 um 13:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/30773.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Deutsche Grundstuecksauktionen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 8,00EUR auf Tradegate (12. September 2024, 14:02 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Marcel Schaffer

Kursziel: 12,75 EUR