Selenskyj wirft Russland Angriff auf Rotes Kreuz vor

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland ein weiteres Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die Besatzer hätten in der Region Donezk ein Fahrzeug des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) angegriffen. Bei dem russischen Schlag seien drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Selenskyj veröffentlichte dazu ein Foto von einem in Flammen stehenden Lastwagen des Roten Kreuzes. "In diesem Krieg ist alles absolut klar - Russland sät das Böse, die Ukraine verteidigt das Leben", teilte Selenskyj im sozialen Netzwerk X mit.



Das IKRK teilte mit, dass es sich bei den Toten und Verletzten um Mitarbeiter des Roten Kreuzes handelte. Die Verteilung der humanitären Güter, darunter Holz und Kohle zum Heizen im bevorstehenden Winter, hatte demnach noch nicht begonnen, deshalb seien keine Bewohner bei der Explosion zu Schaden gekommen. IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric verurteilte den Angriff. "Es ist unverzeihlich, dass eine Hilfsgüterverteilungsstelle beschossen wird", sagte sie laut einer Mitteilung. Sie forderte eine Einhaltung des internationalen humanitären Rechts.