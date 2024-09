Wie Kevin Fiawoo als ehemaliger Zerspanungsmechaniker zum führenden Vertriebs- und Marketing-Dirigenten der Finanzwelt aufstieg (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Stuttgart (ots) - Das Angebot von Finanzdienstleistern ist von großem Wert, daviele Menschen professionelle Beratung zu Themen wie nachhaltigemVermögensaufbau und Absicherungen benötigen, wenn ihnen selbst das notwendigeKnow-how fehlt. Dennoch kämpfen viele Finanzdienstleister, Immobilienmakler,Versicherungsvermittler, Führungskräfte und Vertriebler aller Art mit mangelnderSichtbarkeit, veralteten Marketingstrategien und schlechten Vertriebsmethoden.Um dieses Problem zu lösen, hat Kevin Fiawoo gemeinsam mit Marcel Mankas undMaurice Mankas die Vertranium GmbH gegründet. Sie haben hunderte Dienstleisterdabei unterstützt, ihr Unternehmen erfolgreich zu skalieren. Erfahren Sie hier,wie Kevin Fiawoo als ehemaliger Zerspanungsmechaniker zum heutigen Vertriebs-und Marketingexperte wurde.Die Finanzdienstleistungsbranche ist eine herausragende Branche, die derzeitdringend gefragt ist. Denn während manche Menschen sich gerne mit verschiedenenStrategien am Finanzmarkt auseinandersetzen, fehlt es anderen am nötigenKnow-how und einem Überblick über die zahlreichen Optionen. Dienstleister könnenda die Abhilfe schaffen - sie beraten in individuellen Fragen und stehenbegleitend zur Seite. Doch obwohl es in dieser Branche zahlreiche beeindruckendeExperten, Persönlichkeiten und Führungskräfte gibt, die exzellente Arbeitleisten, ist ihre Existenz in der Öffentlichkeit kaum bekannt. VeralteteMethoden wie Kaltakquise, Empfehlungen und gekaufte Kontaktdaten erreichenheutzutage kaum noch Interessenten und ihre Geschäfte werden so nicht aufWachstumskurs gebracht. "Ich bin fest davon überzeugt, dass finanzielle Beratungheute wichtiger ist denn je. Viele Menschen sind den zahlreichen Chancen undMöglichkeiten auf dem Markt ausgeliefert und wissen nicht, welche die richtigenfür sie sind", sagt Kevin Fiawoo, Geschäftsführer der Vertranium GmbH."Finanzdienstleister und Vertriebler aller Art müssen sich deswegen als starkeMarke präsentieren, die eine unverzichtbare Dienstleistung anbieten.""Ich habe in meinem eigenen Leben erfahren, wie es ist, dem Finanzmarktausgeliefert zu sein: Meine afrikanische Familie war im Bereich Finanzen,Versicherungen und Vermögensmanagement kaum aufgeklärt, während meine deutscheFamilie über einen kompetenten Finanzberater verfügte und gut beraten war",erinnert sich Kevin Fiawoo. "Dieser Unterschied hat meiner deutschen Familieviele finanzielle Vorteile verschafft, die in vielen Bereichen für eine tolleLebensqualität gesorgt haben, während meine afrikanische Familie sich teilweisevon Monat zu Monat durchkämpfen musste. Diese Erfahrungen haben mich motiviert,die Vertriebs- und Finanzbranche zu revolutionieren." Gemeinsam mit seinem