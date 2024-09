Gold und Silber blasen zum Angriff. Das wird nun entscheidend

Die zuletzt an dieser Stelle thematisierten 2.700 US-Dollar könnten nun schneller erreicht werden, als es den Pessimisten lieb sein dürfte. Wohl nur die Fed mit der Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche könnte sich noch als Spielverderber entpuppen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Fed unter Druck - Kommt die Trendwende? US-Verbraucherpreisdaten ziehen dem Goldpreis den Stecker“

Silber vor Weichenstellung

Im Windschatten des anziehenden Goldpreises nimmt auch Silber Fahrt auf. Das Edelmetall hat die 29 US-Dollar übersprungen und nähert sich nun einer womöglich entscheidenden Weichenstellung. Wie Gold profitiert Silber derzeit von der Leitzinssenkung der EZB um 25 Basispunkte und der damit vollzogenen Zinswende.

Der obere Silber-Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. Bereits Ende August scheiterte Silber mit einem Versuch, die 30 US-Dollar aufzubrechen und sich so den Weg in Richtung des bisherigen 52-Wochen-Hochs bei 32+ US-Dollar zu ebnen. Es folgte eine Konsolidierung. In deren Verlauf bildete sich im Bereich von 27,7 US-Dollar ein tragfähiger Konsolidierungsboden aus. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollte dieser Preisbereich nun nicht mehr unterschritten werden.

Fazit

Gold hat die große Chance, die bisherige Konsolidierung mit einem nachhaltigen Ausbruch über die 2.530 US-Dollar zu beenden und die Rekordjagd wieder aufzunehmen. Es würde allerdings überraschen, sollte sich Gold im Vorfeld der Leitzinsentscheidung der Fed allzu weit aus der Deckung wagen. Das, was tunlichst nicht passieren sollte, ist ein kräftiger Abverkauf des aktuellen Ausbruchs. So wäre bereits ein Rücksetzer unter die 2.470 US-Dollar als Warnsignal zu bewerten. Mit Blick auf die Oberseite ist nun aber erst einmal die Tür offen. Bei Silber ist der Sachverhalt etwas anders gelagert. Das Edelmetall lancierte mit einem Ausbruch über die 29 US-Dollar einen vielversprechenden Aufwärtsimpuls. Dieser muss nun aber erst noch seine Nachhaltigkeit unter Beweis stellen. So wäre eine Ausdehnung der Bewegung über die 30 US-Dollar in Richtung 32+ US-Dollar vor diesem Hintergrund eminent wichtig. Unter die 27,7 US-Dollar darf es hingegen nicht mehr gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte