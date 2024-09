dm launcht die Kooperationsmarke HALLOHEBAMME (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Heute launcht dm die neue Kooperationsmarke HALLOHEBAMME. In

Zusammenarbeit mit Hebammen hat dm 13 neue Produkte für werdende Eltern und

Eltern mit Baby entwickelt.



Gemeinsam mit den erfahrenen Hebammen Anja Stern und Marie Kuon entstand die

neue dm-Kooperationsmarke HALLOHEBAMME . Ab sofort sind 13 Produkte für Mama und

Baby in allen dm-Märkten, auf dm.de und in der dm-App erhältlich.





Seit 2022 arbeitet der dm-Familienbegleiter glückskind mit den Hebammen AnjaStern und Marie Kuon zusammen. Sie haben 2019 aufgrund des Hebammenmangels ihrHerzensprojekt HALLOHEBAMME gestartet. Seitdem teilen sie ihr Wissen zuSchwangerschaft und Geburt über Social Media, ihren Podcast, ein Buch und einenBlog. Dadurch können sie auch denjenigen, die keine eigene Hebamme haben,hilfreiche Tipps mit an die Hand geben. Als erfahrene Hebammen kennen Anja Sternund Marie Kuon die Bedürfnisse von Mutter und Kind - in der Schwangerschaft, vorder Geburt, im Wochenbett und in der Stillzeit. Deshalb haben sie nun gemeinsammit dm Pflegeprodukte entwickelt, die speziell darauf abgestimmt sind, diesenBedürfnissen gerecht zu werden. Entstanden sind 13 Produkte , die das Wissen unddie Erfahrung der beiden praktizierenden Hebammen mit qualitativ hochwertigenRezepturen kombinieren. Ergänzt um hilfreiche Tipps der beiden auf einigenProduktrückseiten, bieten neun Produkte für Babys und vier für Mütter, Elterneine Unterstützung bei der Pflege Ihres Kindes."Wir bei dm arbeiten mit zahlreichen Hebammen aktiv zusammen und wissen, wieschwer es für werdende Mütter ist, eine Hebamme zu finden. Dabei ist dieBetreuung und Beratung durch erfahrene Hebammen so wichtig. Sie unterstützenjunge Familien bereits vor der Geburt und helfen dabei, Ängste zu nehmen, Fragenzu klären und sich auf die Geburt des Kindes vorzubereiten. Anja und Marieleisten mit ihrem Projekt HALLOHEBAMME einen wichtigen Beitrag zu Aufklärung undBeratung. Ihre wertvolle Expertise ist in die Entwicklung der neuen Produktserieeingeflossen und kommt so den Eltern bei der Umsorgung ihrer Babys nicht zuletztmit aufschlussreichen Tipps direkt zugute", sagt Kerstin Erbe, alsdm-Geschäftsführerin verantwortlich für das Ressort Produktmanagement."In unserer Hebammenarbeit haben wir gemerkt, dass wir manchmal gerne noch einProdukt in unserem Hebammenköfferchen gehabt hätten, das es so gerade aber nichtgab", erzählt Anja Stern, "Produkte entwickeln, die Problemlöser sind, dieFamilien unterstützen - das war unser Traum." Marie Kuon ergänzt: "Mit unsererReihe gelingt es uns, allen Familien Zugang zu mit Hebammen entwickeltenProdukten zu verschaffen und gleichzeitig wertvolle Tipps und Informationen zu