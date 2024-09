eQ Technologic ernennt neuen Geschäftsführer, Kunal Khaladkar, um Geschäftsstrategie und Innovation weiter voranzutreiben

Dinesh gründete eQ Technologic am 11. September 2000, also vor genau 24 Jahren, und baute eine der revolutionärsten und bahnbrechendsten Datenintegrations- und -analyseplattformen, eQube-DaaS, auf. Er leitete die strategische Geschäfts- und Partnerschaftsentwicklung, sorgte für eine kundenorientierte Ausrichtung und gab die Richtung der internen Produkt- und Technologieentwicklung bei eQ vor. Dank seiner bahnbrechenden Vision und seines unermüdlichen Einsatzes wuchs das Unternehmen stetig und zählt heute mehr als 900 Mitarbeiter rund um den Globus, Niederlassungen in vier Ländern, mehr als 550 Kunden in acht Branchen und mehr als 150 Partner in seinem robusten Netzwerk.

Während das Unternehmen in sein 25. Jahr eintritt, übernimmt Kunal Khaladkar die Rolle des Präsidenten und Geschäftsführers von eQ Technologic. Kunal wird weiterhin die Geschäftsstrategie und Innovation vorantreiben und dabei die Ausrichtung an der Unternehmensvision und -mission sicherstellen.

„Mein Vater Dinesh hatte eine bahnbrechende Vision, die eQ Technologic zu einem weltweit führenden Unternehmen für Datenintegration und -analyse gemacht hat", sagte Kunal Khaladkar, Präsident und Geschäftsführer. „Während wir sein Vermächtnis ehren, verpflichte ich mich, eQ mit dem gleichen Engagement für Innovation und hervorragende Leistungen weiterzuführen, das er uns allen eingeflößt hat. Wir sind 1eQ, und wir liefern einfach weiter."

Seit seinem Eintritt in das Unternehmen vor einem Jahrzehnt hat Kunal verschiedene Positionen innerhalb des Unternehmens bekleidet. Er begann als Software-Ingenieur in der Produktentwicklung und hat seither mehrere Kundenimplementierungen sowie Initiativen zur Geschäftsentwicklung geleitet. Mit seinem fundierten technischen Fachwissen, gepaart mit einem ausgeprägten Geschäftssinn und einem guten Gespür für Kundenbedürfnisse, bringt er die perfekte Mischung aus Technologie, Geschäft und Stakeholder-Management zusammen, um Wertschöpfung, Wachstum und langfristigen Kundenerfolg zu ermöglichen.

Informationen zu eQ Technologic

In den vergangenen zwei Jahrzehnten war eQ maßgeblich an der Beschleunigung der digitalen Transformation in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigungsministerium, Automobilindustrie, Energie, Schwermaschinenbau, Elektronik, High-Tech, Elektronik, Konsumgüter (CPG) und anderen beteiligt. Die Low/No-Code eQube-DaaS (Data as a Service) Plattform etabliert eine Data Fabric mit einem verbundenen Netzwerk von integrierten Daten, Anwendungen und Geräten, mit der die Kontrolle über die Analytik in die Hände der Endnutzer gelegt wird, was zu Actionable Insight führt. Die 100+ OOTB Plug-and-Play-Stecker von eQ verbinden disparate heterogene Systeme im Handumdrehen und befähigen Organisationen mit allen Daten, jedem Format, jeder API, jeder Geschwindigkeit, mit jedem System, jeder Anwendung und jedem Gerät zu arbeiten, ohne irgendeinen Code zu schreiben. Sie ermöglicht eine sichere, skalierbare und robuste Zusammenarbeit bei gleichzeitiger Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Dadurch kann eQ Lösungen wie Digital Thread, CLM (Closed Loop Manufacturing), Multi-PLM Lösungen, For-purpose Apps, API Factory mit Common Data Model und viele andere anbieten. Zu den namhaften Kunden von eQ gehören Lockheed Martin, Northrop Grumman, US Navy, Rolls-Royce, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Adient, ULA, Moog, Micron Technologies, Boeing, General Electric, Siemens Energy, Panasonic, EDF und General Dynamics, um nur einige zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter www.1eQ.com und www.linkedin.com/company/eq-technologic/.

