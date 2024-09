Sinkende Zinsen treiben Goldpreis auf Rekordhoch

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Donnerstag mit der Aussicht auf sinkende Zinsen deutlich gestiegen und hat ein Rekordhoch erreicht. An der Börse in London kletterte die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Nachmittag bis auf 2.551,72 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie. Auch in Euro gerechnet erreichte der Preis ein Rekordhoch und stieg erstmals über 2.300 Euro, auf bis zu 2311,64 Euro je Unze.

Am Nachmittag ist der Preis für das Edelmetall in kurzer Zeit um mehr als ein Prozent gestiegen. Auslöser für den Höhenflug sind Spekulationen auf sinkende Zinsen. Da Gold selbst keine Zinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf fallende Zinsen zum Beispiel für Staatsanleihen die Nachfrage nach dem Edelmetall. Am Nachmittag die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und damit die Zinswende in der Eurozone fortgesetzt.