Ein Einzelhändler mit einer zweistelligen Dividendenrendite

Kohl's ist in Deutschland kaum bekannt, da sich das Unternehmen komplett auf die Vereinigten Staaten konzentriert. Dafür ist es in seinem Heimatland umso präsenter und seit mittlerweile 12 Jahren die größte Warenhauskette des Landes. Zumindest gemessen an der Anzahl der Filialen. In 49 der 50 US-Bundesstaaten gibt es Kohl's, nur in Hawaii ist der Konzern nicht vertreten.

Nachdem wir uns in der vergangenen Woche beim Dividenden-Radar von wallstreetONLINE mit der politisch riskanten Petrobras -Aktie beschäftigt haben, wollen wir heute in etwas ruhigeres Fahrwasser zurückkehren und uns einen der – für passive Investoren – spannendsten Einzelhändler ansehen: Kohl's . Der kann zwar nicht ganz mit der enormen Dividendenrendite des brasilianischen Ölkonzerns mithalten, rentiert allerdings auch zweistellig!

In wenigen Jahren feiert das Unternehmen aus Milwaukee, das 1927 von dem polnischen Einwanderer Maxwell Kohl gegründet wurde, seinen 100. Geburtstag – börsennotiert ist es allerdings erst seit 1992. Und seit 2011 wird eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet, die sich wirklich sehen lassen kann. Aktuell glänzt das Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mehr als 10 Prozent. Zum Vergleich: Der Konkurrent Macy's, der einen höheren Umsatz erzielt aber weniger Filialen besitzt, kommt auf eine Rendite von 4,7 Prozent, die Luxus-Kette Nordstrom auf 3,4 Prozent und Europas größte Kaufhauskette Marks & Spencer auf lediglich 0,9 Prozent.

Kohl's schüttet zwar seit 13 Jahren kontinuierlich eine Dividende aus, deren Höhe schwankte allerdings im Verlauf der Jahre etwas. Und seit Anfang 2022 gibt es konstant jedes Quartal 50 Cent je Aktie für die Investoren. Analysten gehen davon aus, dass sich an der Höhe in diesem Jahr nichts ändern wird. Die nächste Zahlung steht Ende dieses Monats an, wobei es für die jetzt schon zu spät ist, der ex-Tag war am 11. September. Für die darauf folgende Ausschüttung kurz vor Weihnachten ist der Stichtag Anfang Dezember.

Mit den derzeit pro Jahr ausgeschütteten 2,00 US-Dollar je Aktie kommt Kohl's bei einem Kurs von 19,72 US-Dollar auf eine Rendite von 10,3 Prozent. Sollte das Unternehmen seine Ausschüttungen wie von Analysten erwartet bis 2027 auf 2,19 US-Dollar steigern, würde die Rendite (bei einem konstanten Kurs) sogar auf 11,1 Prozent steigen.

Die hohe Dividendenrendite ist nicht zuletzt auch auf die schwache Kursperformance zurückzuführen. Die Aktie hat in den vergangenen zehn Jahren mehr als zwei Drittel ihres Wertes verloren. Wer also neben der Dividende auch auf die Kursentwicklung schaut, ist bei einer Dividendenwachstumsaktie wie Broadcom, die wir uns Anfang August im Dividenden-Radar angesehen haben oder auch bei der deutschen SAP aus dem Radar von Mitte März, besser aufgehoben. Beide Unternehmen weisen eine beeindruckende Kursentwicklung auf, werden aber mit Blick auf die Dividendenrendite von Kohl's weit hinten gelassen.

Vor etwa zwei Wochen hat Kohl's für das abgelaufene Quartal gemischte Ergebnisse abgeliefert. Während der Umsatz stärker als erwartet schrumpfte, fiel der Gewinn deutlich besser als von Analysten erwartet aus und auch die Prognose für den Jahresgewinn wurde von einem Mittelwert von 1,55 US-Dollar pro Aktie auf 2,00 US-Dollar deutlich angehoben.

Von J.Lo bis Lady Gaga

Wie auch anderen Einzelhändlern macht Kohl's zu schaffen, dass Kunden bei gewöhnlichen Einkäufen stärker auf den Preis achten, bei angesagteren Produkten aber durchaus bereit sind, tiefer in die Tasche zu greifen. Da kommt Kohl's zugute, dass eine Kooperation mit der französischen Kosmetikkette Sephora eingegangen wurde. Das Geschäft mit dem Beauty-Konzern war auch im zweiten Quartal ein Lichtblick und trug dazu bei, die Auswirkungen der schwächeren Umsätze in Kohls Kerngeschäft mit Bekleidung und Schuhen auszugleichen.

Kohl's setzt auch stark auf die Zusammenarbeit mit bekannten Designerinnen und Designern sowie Stars und Sternchen. Zu den Marken, die in den Kohl's-Geschäften angeboten werden, gehören die Linien von Top-Designern wie Dana Buchman, Vera Wang, Narciso Rodriguez und Peter Som. Berühmte Persönlichkeiten wie Avril Lavigne, Jennifer Lopez, Britney Spears, Marc Anthony und Tony Hawk verkaufen ihre Markenkleidung exklusiv bei Kohl's. Ende August kündigte Haus Labs by Lady Gaga die Aufnahme in das Sortiment der Sephora-Läden von Kohl's an. Auf das Marken-Geschäft entfällt mehr als die Hälfte des Jahresumsatzes von 19 Milliarden US-Dollar.

Kohl's betreibt etwa 1174 Kaufhäuser, in denen Bekleidung, Schuhe, Accessoires, Kosmetika und Einrichtungsgegenstände von Eigenmarken und internationalen Marken verkauft werden. Die meisten dieser Geschäfte befinden sich in Einkaufszentren. Kohl's ist auch als Internethändler erfolgreich tätig. Damenbekleidung ist die größte Kategorie bei Kohl's und hat im Jahr 2023 mehr als ein Viertel des Umsatzes ausgemacht.

Zwar hat das Unternehmen seine Dividende während der Corona-Pandemie gekürzt, sie danach aber gleich wieder erhöht und seither konstant gehalten. Die nächste vierteljährliche Kohl's-Dividende von 50 Cent pro Aktie wird um den 20. Dezember ausgeschüttet.

Das große "Wenn"

Kohl's hat ein interessantes Geschäftsjahr hinter sich, in dem zwar ein leichter Umsatzrückgang zu verzeichnen war, die Gewinne jedoch dank eines guten Kostenmanagements in die Höhe schnellten. Für die Zukunft rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Gewinnwachstum bei gleichzeitig steigenden Umsätzen.

Die Kaufhauskette setzt stark darauf, dass sich die zunehmenden Investitionen in Bereiche wie Wohnkultur auszahlen werden. Diese Wetten werden sich wahrscheinlich auszahlen, wenn die Zinssätze sinken und die Verbraucherausgaben robust bleiben. Das ist aber ein großes "Wenn". In Anbetracht der erheblichen Unsicherheiten, die das Unternehmen umgeben, wird erwartet, dass die Erträge unbeständig sein werden.

Bonität auf Ramsch-Niveau

Die Volatilität um die Kohl's-Aktie ist sicherlich nichts für schwache Nerven. Dieses Risiko wird durch die Verschuldung des Unternehmens unterstrichen, die von S&P Global mit BB+ außerhalb des Investment-Grade-Bereichs eingestuft wird.

Diese Unsicherheit spiegelt sich auch in der Einschätzung der Experten wider. Die 16 von MarketScreener erfassten Analysten, die die Aktie beobachten, raten im Schnitt dazu, sie zu Halten. Ihr mittleres Kursziel von 21,89 US-Dollar entspricht allerdings einem ganz ordentlichen Kurspotenzial von 11 Prozent für die nächsten 12 Monate.

Fazit

Kohl's bietet eine Dividendenrendite von über 10 Prozent, was den Einzelhändler auf den ersten Blick zu einer attraktiven Dividendenaktie für passive Investoren macht. Die kontinuierliche Auszahlung seit 2011 und die Erwartung weiterer Steigerungen bis 2027 deuten darauf hin, dass das Unternehmen langfristig eine solide Dividendenpolitik verfolgt. Allerdings ist die hohe Rendite zum Teil auf den stark gefallenen Aktienkurs zurückzuführen. Investoren, die neben einer stabilen Dividende auch auf eine positive Kursentwicklung setzen, könnten daher enttäuscht werden.

Zudem birgt Kohl's eine gewisse Unsicherheit. Das Unternehmen ist stark von der allgemeinen Wirtschaftslage und den Verbraucherausgaben abhängig, und die schwache Bonitätseinstufung durch S&P unterstreicht die Risiken. Auch die unterdurchschnittliche Kursentwicklung im Vergleich zu Konkurrenten wie Macy's und Nordstrom zeigt, dass Kohl's möglicherweise keine erstklassige Wahl für langfristig orientierte, risikoaverse Dividendenanleger ist. Für Investoren, die primär an einer hohen Dividende interessiert sind und bereit sind, das Kursrisiko in Kauf zu nehmen, könnte die Aktie jedoch eine interessante Option sein.

Passives Einkommen

Wer mit der Aktie von Kohl's auf passive Einnahmen in Höhe von 12.000 Euro im Jahr kommen will, benötigt dafür bei einer aktuellen Jahresdividende von 2,00 US-Dollar exakt 6000 Anteilsscheine des Einzelhändlers. Diese kosten gemessen am Schlusskurs am Freitag von 19,72 US-Dollar insgesamt 118.320 US-Dollar (106.700 Euro). Das ist für die Branche eine sehr niedrige Summe.

Zum Vergleich: Bei Macy's sind es fast 260.000 US-Dollar und bei Nordstrom sogar 355.000 US-Dollar. Ähnlich niedrige Investments wie bei Kohl's haben wir im Radar unter anderem bei Energiewerten wie Equinor (101.000 Euro) oder dem Tabakkonzern Altria (115.000 Euro) gesehen, die jedoch von einigen Investoren gemieden werden. Bei Petrobras in der vergangenen Woche waren es umgerechnet rund 67.200 Euro.

Übersicht zur Dividende von Kohl's*

Marktkapitalisierung: 2,16 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 4 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 13 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 2% p.a.

Zeitplan

13.08.2024: Dividendenankündigung

11.09.2024: Stichtag (Record Date)

11.09.2024: Ex-Tag

25.09.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: Kohl's, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in US-Dollar 2027e 11,11e 2,19e 2026e 10,80e 2,13e 2025e 10,34e 2,04e 2024e 10,28e 2,00e 2023 7,58 2,00 2022 6,35 2,00 2021 1,66 1,00 2020 1,60 0,70 2019 6,27 2,68 2018 3,66 2,44 2017 3,47 2,20

* Quellen: Kohl's, FactSet, wallstreetONLINE.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

