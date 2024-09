Bitcoin erholt sich weiter - Experte sieht dennoch 'leichten Abwärtstrend'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin ist am Donnerstag gestiegen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung legte auf der Handelsplattform Bitstamp auf 58.000 US-Dollar zu und entfernte sich damit weiter vom tiefsten Stand seit Anfang August, der in der vergangenen Woche unter 53.000 Dollar erreicht worden war.

Trotz der aktuellen Kursgewinne befindet sich die weltweit führende Kryptowährung seit Monaten in einem Abwärtstrend. "Eine bedeutende Ursache für die aktuelle Schwächephase sind die zuletzt aufgetretenen wirtschaftlichen Unsicherheiten vor allem in Form von US-Rezessionssorgen", schrieb Experte Marcel Heinrichsmeier von der DZ Bank in einer Analyse vom Donnerstag. Der damit einhergehenden Stimmungseintrübung an den Finanzmärkten habe sich auch der Bitcoin in den vergangenen Wochen nicht entziehen können.