Die umfassende Kundenkommunikations-Suite für Salesforce mit Webex Contact Center

Aufbauend auf dem Erfolg von b+s Connects for Service Cloud Voice bietet b+s Elevate – jetzt auf Salesforce AppExchange verfügbar – eine umfassende Lösung für die Kundenkommunikation, die die sicheren, flexiblen und cloudbasierten Funktionen von Webex Contact Center mit der Integrations- und Kundenerfahrungsexpertise für Salesforce von Bucher + Suter kombiniert.

b+s Elevate optimiert den Kundenservice, indem es den Agenten eine einheitliche Salesforce-basierte Schnittstelle bietet. Die branchenführende intelligente Routing-Technologie von Cisco stellt sicher, dass Kunden immer sicher mit dem für ihre Anfrage am besten geeigneten Agent verbunden werden. KI-gesteuerte Einblicke, unterstützt von Transkriptionsdiensten, verbessern die Funktionen von Salesforce Einstein, wie z. B. die generative Zusammenfassung und Empfehlungen. Da alle Interaktionsdaten nativ in Salesforce gespeichert werden, bietet die Lösung einen ganzheitlichen und umsetzbaren Überblick über die gesamte Customer Journey. Diese Fülle an Daten, kombiniert mit den Contact Center Management Tools von Bucher + Suter, ermöglicht effizientere Arbeitsabläufe und hoch personalisierte Kundeninteraktionen. b+s Elevate nutzt darüber hinaus Salesforce Bring Your Own Channel (BYOC), um die Integration einer Vielzahl von Messaging-Diensten zu ermöglichen und so eine flexible, stets verfügbare Kommunikation über mehrere Kanäle zu ermöglichen.