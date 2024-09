KONJUNKTUR vom 12.09.2024 - 17.00 Uhr

WASHINGTON - In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im August abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Erzeugerpreise um 1,7 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Der Anstieg im Vormonat wurde hingegen leicht nach unten revidiert: Anstatt eines Preisanstiegs um 2,2 Prozent ergeben sich 2,1 Prozent.

USA: Zahl der Erstanträge leicht gestiegen



WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche etwas gestiegen. Die Hilfsanträge legten um 2.000 auf 230.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 226.000 Anträgen gerechnet. Der Wert der Vorwoche wurde leicht nach oben revidiert, um 1.000 auf 228.000.

Ifo: Homeoffice 'keinesfalls auf dem Rückzug'



MÜNCHEN - Immer wieder aufflammende Debatten über eine breite Rückkehr ins Homeoffice hält man beim Münchner Ifo-Institut für übertrieben. Es verdichte sich das Bild, dass diese Debatte ein "Hype" sei, "der sich in den Daten nicht widerspiegelt", sagt Ifo-Experte Jean-Victor Alipour. Durchschnittlich verbringen die Beschäftigten in Deutschland 17 Prozent ihrer Arbeitszeit zuhause, wie eine aktuelle Unternehmensumfrage des Ifo ergab - genauso viel, wie vor einem Jahr.

UN-Bericht: Wirtschaft im Gazastreifen liegt in Trümmern

GENF - Die besetzten palästinensischen Gebiete haben einem UN-Bericht zufolge durch die israelischen Militäraktionen einen beispiellosen wirtschaftlichen Einbruch erlebt. Die Folgen seien wachsende Arbeitslosigkeit und Armut. Die israelischen Angriffe sind eine Reaktion auf die Terroranschläge am 7. Oktober.

