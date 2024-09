Precisely lädt Führungskräfte und Datenverantwortliche zum Trust '24 Event ein, um die neuesten Trends im Bereich Datenintegrität zu entdecken und die Einsatzbereitschaft für KI zu stärken

Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) - Jährlicher Data Integrity Summit bietet

exklusive Einblicke in die KI-Innovationen vom ehemaligen Head of GTM Strategy

bei OpenAI



Precisely

(https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) ,

einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute Details für

den Trust '24 Data Integrity Summit (https://www.precisely.com/trust24-data-inte

grity-summit?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) bekannt, der im

Oktober sowohl virtuell als auch als Präsenzveranstaltung stattfinden wird. Der

Trust '24 Event richtet sich an Datenexperten weltweit und bietet ihnen die

neuesten Forschungsergebnisse, Innovationen und Experteneinblicke zu den Themen

verlässliche Daten und KI-Bereitschaft.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Teilnehmenden werden von Top-Experten aus den Bereichen Daten, Analytik undKI hören, darunter Zack Kass, Futurist und ehemaliger Leiter der GTM-Strategiebei OpenAI, der eine fesselnde Keynote zum Thema "The Innovator's Dilemma,Navigating our AI Future" halten wird."Die Technologie entwickelt sich in einem erstaunlichen Tempo und KI verschiebtdiese Grenzen weiter", so Kass. "Wie können Unternehmen der Entwicklung voraussein und Unwägbarkeiten in Chancen verwandeln? Ich freue mich darauf, bei demTrust '24 Event meine Erfahrungen mitzuteilen und mit den Teilnehmenden überneue Ideen zu sprechen, um Transparenz zu schaffen, was KI bringen kann."Zu den Höhepunkten der Trust '24-Veranstaltungen gehören nebenErfolgsgeschichten von führenden Unternehmen:- Ein exklusiver Einblick in den Report " 2025 Outlook: Data Integrity Trendsand Insights ": Josh Rogers, CEO von Precisely, wird eine Keynote halten undeine Podiumsdiskussion mit Experten zu neuen Forschungsergebnissen überaktuellen Trends moderieren, die in Zusammenarbeit mit dem LeBow College ofBusiness der Drexel University (Drexel LeBow) veröffentlicht wurden[1]. An derPodiumsdiskussion werden teilnehmen:- Murugan Anandarajan, PhD, Senior Associate Dean bei Drexel LeBow- Sanjeev Mohan, Principal Analyst bei SanjMo und ehemaliger Gartner-Analyst- Tendü Yogurtçu, PhD, CTO bei Precisely- Auszeichnungen für Datenintegrität 2024 : Führende Unternehmen werden für ihraußergewöhnliches Engagement für die Datenintegrität gewürdigt und berichtenüber ihre bemerkenswerten Resultate, ihren KI-Erfolg und ihre Leistungen fürdas Gemeinwohl.- Trends und Innovationen in der Datenintegrität : Chris Hall, Chief ProductOfficer von Precisely, wird die neuesten Technologien vorstellen und