Mehr Geld für den (nachhaltigen) Konsum!? / Gesamtkaufkraft in Deutschland steigt auf 2.278 Mrd. Euro / Reale Kaufkraftsteigerung im Jahr 2024 (FOTO)

Für 2024 prognostiziert Acxiom eine Pro-Kopf-Kaufkraft von 26.870 Euro pro

Einwohner in Deutschland.1 Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet die Steigerung von

967 Euro pro Kopf eine Zunahme von 3,7 %. Die Gesamtkaufkraft wird

voraussichtlich um 4,7 % auf etwa 2.278 Milliarden Euro ansteigen.





In ihrer Analyse stützt sich Acxiom auf die Gemeinschaftsdiagnose führenderWirtschaftsinstitute, die eine positive Einkommensentwicklung für Deutschlandvorhersagen.2 Die im Jahr 2023 durchgeführten Lohn- und Transfererhöhungenwerden sich 2024 fortsetzen und zu einer erneuten Steigerung auf der Lohn- undEinkommensseite führen.Gleichzeitig sind die Belastungen durch hohe Energiepreise gesunken und dieInflationsrate hat abgenommen. Die Institute prognostizieren für das Jahr 2024eine Gesamtinflation von 2,3 %. Dies lässt erstmals seit 2021 auf eine realeKaufkraftsteigerung schließen, was bedeutet, dass den Menschen in Deutschlandwieder mehr Geld zum Ausgeben zur Verfügung steht.Angesichts der zunehmenden Bedeutung, die viele Menschen einem nachhaltigenLebensstil beimessen, könnte das zusätzliche Einkommen auch für umwelt- undklimafreundlichen Konsum genutzt werden, sofern ein ausreichender finanziellerSpielraum bzw. eine entsprechende Werthaltung besteht.3 Dennverantwortungsbewusster Konsum kann auch unabhängig vom Einkommen stattfinden,wie verschiedene bestehende Initiativen zeigen.4Bayern führt das Einkommensranking der Bundesländer anBayern steht an der Spitze der Bundesländer, wenn es um die Kaufkraft geht. Miteinem Pro-Kopf-Einkommen von 28.977 Euro und 107,8 Indexpunkten(Deutschland=100) führt Bayern das Ranking an. Dicht gefolgt wird Bayern von derHansestadt Hamburg, die mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 28.931 Euro den zweitenPlatz belegt. Auf dem dritten Rang befindet sich Baden-Württemberg mit einemPro-Kopf-Einkommen von 28.627 Euro.Die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein übertreffen denbundesweiten Durchschnitt von 26.870 Euro pro Kopf. Die restlichen zehnBundesländer liegen unterhalb dieses Durchschnitts. Das Schlusslicht bildetMecklenburg-Vorpommern mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 23.312 Euro und 86,8