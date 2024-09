Politische Spitze stellt sich der Branche / Steilemann: "Wir müssen den Aufbruch wagen" (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -



- Neuwahl des VCI-Präsidiums: Dr. Markus Steilemann bleibt VCI-Präsident

- Kanzler Scholz: "Chemieindustrie ist Basis des Erfolgs als Industrienation"

- Finanzminister Lindner, CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender Merz und

Ministerpräsident Schweitzer diskutieren über die Kehrtwende in der

Industriepolitik, solide Finanzen und die Weichenstellung für den Aufbruch



Wie gelingen Aufbruch und Fortschritt am Standort Deutschland? Und die Balance

aus Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit? Darüber diskutiert die Chemie- und

Pharmaindustrie bei ihrem Branchengipfel in Berlin mit Kanzler Olaf Scholz und

weiteren hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Dr.

Markus Steilemann, der heute als Präsident des Verbandes der Chemischen

Industrie (VCI) bestätigt wurde, betont die Innovationskraft der Branche. Er

fordert Mut zur Veränderung und von der Politik die Kernsanierung des

Wirtschaftsstandorts: "Wir müssen den Aufbruch wagen. Jetzt!"





Die vergangenen zwei Jahre waren für die chemisch-pharmazeutische Industrie dieherausforderndsten seit langer Zeit - für die energieintensive Chemie noch mehrals für Pharma. Die Lage im internationalen Wettbewerb ist noch immer sehrangespannt. "Viele Unternehmen verlieren zunehmend den Glauben an guteRahmenbedingungen am Standort Deutschland. Das muss sich ändern", sagtSteilemann und betont: "Das Vertrauen unserer innovativen Industrie in dasPotenzial des Standorts ist groß. Deutschland hat die riesige Chance, zu einemZentrum für grüne Zukunftstechnologien zu werden. Doch die Zuversicht schwindet,dass das ,Geschäftsmodell Deutschland' dem globalen Wettbewerb dauerhaftstandhalten kann. Die strukturellen Defizite hängen wie Blei an unseren Füßen.Deshalb fordern wir den industriepolitischen Aufbruch, der mit aller Kraftdurchgesetzt werden muss." Ein Muss für eine wettbewerbsfähige Industrie sindaus Sicht des VCI günstigere Stromkosten, konsequenter Bürokratieabbau, einSteuerbooster, ein Industrial Deal in der EU sowie Investitionen in Bildung,Sicherheit und Infrastruktur.Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in seiner Eingangsrede zu den Vertreterinnen undVertretern der Branche: "Die Chemieindustrie ist die Basis unseres Erfolgs alsIndustrienation. Damit das so bleibt, haben wir mit der Chemie- undPharmastrategie, der Wachstumsinitiative, der Senkung der Stromsteuer und derStrompreiskompensation die politischen Weichen gestellt. Deutschland ist einzentraler Standort für die Chemieindustrie in der Welt. Ich will, dass er dasbleibt."Scholz ging in seiner Rede auf prioritäre Maßnahmen ein, die die Bundesregierungzur Stärkung des Chemiestandortes plant. Der VCI begrüßt die Ablehnung eines