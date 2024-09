Klimapolitik Umweltverbände reichen Beschwerde in Karlsruhe ein Mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe wollen zwei Umweltverbände die Bundesregierung zu einer besseren Klimapolitik verpflichten. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) reichte dafür am Donnerstag zusammen mit dem …