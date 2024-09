MOBOTIX AG (von Montega AG): Halten

Unternehmen: MOBOTIX AG

Neue FY-Guidance und Fokus-Verticals vorgestellt



MOBOTIX hat gestern die Ziele für das laufende Jahr konkretisiert und weitere Informationen hinsichtlich der eingeleiteten Neuausrichtung des Geschäftsmodells gegeben, die mit der bereits bekannten, aktualisierten Mittelfristprognose im Einklang stehen und in den jüngsten Q3-Zahlen ersichtlich wurden.



Fokussierung auf profitables Geschäft und niedrigeres Geschäftsvolumen: Im Zuge der stetig verstärkten Wettbewerbsintensität dürfte MOBOTIX u.E. in den letzten Jahren Marktanteile an die günstigere Konkurrenz aus dem asiatischen Raum verloren haben. Seit Beginn des letzten Geschäftsjahres fokussiert sich der Konzern daher nun auf die Verticals, in denen man sich mit den USPs 'Made in Germany' und hoher Produktsicherheit von Wettbewerbern differenzieren kann. Der Vorstand geht davon aus, auf diese Weise die Deckungsbeiträge im Geschäft hoch halten zu können. Als jüngstes Produktbeispiel dient die Healthcare-Lösung NurseAssist, die aus MOBOTIX Hard- und Software besteht und KI-basiert Bewegungen in gesundheitskritischen Anwendungsfeldern (Krankenhaus, Altenpflege) analysiert und bei Stürzen von Patienten das Pflegepersonal alarmiert. Weiterhin stehen der Ausbau des Lösungsgeschäftes im Software-Bereich und Kosteneinsparungen v.a. im Personalbereich auf der Vorstandsagenda.

Umsatz- und Profitabilitätspotenzial von VAXTOR enorm: Zusätzlich verfügt der Konzern mit dem in 2021 akquirierten Software-Startup VAXTOR über ein interessantes Asset, dessen positive operative Performance nun zunehmend auch in der Öffentlichkeit kommuniziert wird. So erzielte VAXTOR in H1 eine Umsatzsteigerung von ca. 30% yoy. Auch ergebnisseitig ist man mit der Entwicklung der Gesellschaft sehr zufrieden. Im abgelaufenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen eine EBT-Marge von 39,0% (Vj.: 42,4%) bei einem Umsatzwachstum von 14,3% (4,7 Mio. EUR). Die hohe Profitabilität wird laut Management mittelfristig auf dem attraktiven Niveau gehalten werden können.



Neue Marschroute wird in Kennzahlen erkennbar: In Q3 realisierte MBQ Erlöse von 12,7 Mio. EUR, wodurch sich nach 9M (GJ-Ende: 30.09.) ein Top Line-Niveau von 35,6 Mio. EUR ergibt. Aufgrund der veränderten Geschäftspolitik sind die Vorjahresvergleiche (Q3: -9,9% yoy; 9M: -24,7% yoy) nicht aufschlussreich. Ergebnisseitig zeigte die Fokussierung auf Projekte mit niedrigeren Volumina, die angemessene Deckungsbeiträge erzielen, erste Erfolge. Mit 0,3 Mio. EUR EBIT erzielte MOBOTIX in Q3 wieder ein positives operatives Ergebnis. Auf 9M-Sicht fuhr das Unternehmen allerdings noch einen Verlust von -3,0 Mio. EUR ein (Vj.: -1,6 Mio. EUR).

Neue FY-Guidance impliziert Q4-Top Line auf Vorjahresniveau und Profitabilitätssprung: Für Q4 erwartet der Vorstand gemäß der aktualisierten Guidance (zuvor: 54 bis 56 Mio. EUR) einen vergleichbaren Rückgang wie im Vorquartal von -9,6% bis -3,6% yoy. Angesichts der angespannten makroökonomischen Lage positionieren wir uns am unteren Ende der Guidance. Ergebnisseitig erwartet der Vorstand nunmehr ein Q4-EBIT von 0,3 bis 1,0 Mio. EUR (zuvor: 3,3 bis 4,0 Mio. EUR; FY-EBIT: 0,3 bis 1,0 Mio. EUR), was ausgehend vom Guidance-Midpoint einer Marge von 6,7% entspricht (MONe: 5,0%). Im Hinblick auf die FY-Guidance positionieren wir uns auch hier am unteren Rand.



Neuer Mittelfristplan vorgestellt - profitable Erlöse im Fokus: Ausgehend von der neuen strategischen Ausrichtung aktualisierte der Vorstand jüngst seine Mittelfristziele und nutzte den HIT für weitere Ausführungen. Die neue Marschroute impliziert ein jährliches Wachstum von 7,9% im Durchschnitt bis 2027. Der globale Markt für Sicherheitsvideo-Technologie wächst laut Marktdaten bis 2028 mit einer CAGR von 11,3%. Die avisierte Top Line-Entwicklung unterhalb des Branchenwachstums verdeutlicht u.E. die neue Denkweise des Managements. Mittelfristig soll sich hiermit bis 2026/27 eine EBIT-Marge von rund 11% realisieren lassen. Somit generiert der MOBOTIX-Konzern künftig spürbar weniger Umsatz als bisher angenommen, allerdings mit deutlich attraktiveren operativen Renditen aufgrund des höheren Umsatzanteils an Softwareerlösen von 20% (22/23: 13%; 9M/24: 18%). In Anbetracht des aktuell schwachen Marktumfelds, der hohen Unsicherheit, die sich durch diesen Strategieschwenk ergibt und den bisher aufgestellten und korrigierten Mittelfristprognosen bleiben wir umsatz- und ergebnisseitig deutlich unterhalb der Zielsetzungen positioniert. Nach unseren Prognosen dürfte der Konzern im GJ 26/27 Konzernerlöse von 63,8 Mio. EUR erzielen und dabei eine EBIT-Marge von 5,6% realisieren. Auch wenn wir mittelfristig deutlich unterhalb der Managementerwartung positioniert sind, sind u.E. aufgrund der hohen Ergebnisqualität VAXTORs langfristig höhere Margen als bisher von uns antizipiert wurden möglich, was wir nun modellseitig berücksichtigt haben. Unsere Margenerwartung im Zeitraum 2028 bis 2030 (MONe: 8,0%) sowie die Terminal EBIT-Marge (6,5%) haben wir um jeweils 1,5 PP erhöht.



[Tabelle]



Fazit: MOBOTIX hat mit dem Strategieschwenk folgerichtige Maßnahmen eingeleitet, um den Turnaround zu bewerkstelligen. Aufgrund des makroökonomischen Umfelds und dem bisherigen Track Record des Managements positionieren wir uns im Hinblick auf die Mittelfristziele konservativ, wodurch sich enormes Upside-Potenzial für unsere Prognosen ergibt. Wir bestätigen ausgehend von den veränderten Unternehmensdimensionen unser Halten-Rating mit einem reduzierten Kursziel von 0,60 EUR (zuvor: 1,20 EUR).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



