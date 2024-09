Über 3.000 Geschäftstreffen markieren den Start der BTM 2024

SAN JOSÉ, Costa Rica, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Heute Morgen begann die 26. Ausgabe der Buyers Trade Mission (BTM), der wichtigsten Veranstaltung zur Geschäftsanbahnung in Mittelamerika, die von der costaricanischen Agentur zur Förderung des Außenhandels (PROCOMER) organisiert wird. Über 500 nationale Exporteure und 300 internationale Einkäufer werden am 11. und 12. September im Costa Rica Convention Center zu mehr als 3.000 Geschäftsgesprächen erwartet.

Manuel Tovar, Vorstandsvorsitzender von PROCOMER und Minister für Außenhandel, erklärte: "Costa Rica ist ein Land, das offen für den Handel ist und durch Handelsabkommen, die uns derzeit Zugang zu zwei Dritteln des weltweiten BIP verschaffen, neue Möglichkeiten eröffnet. Diese Instrumente, zusammen mit Veranstaltungen wie der BTM, schaffen mehr Geschäft, Arbeitsplätze und Entwicklung für das Land.

Laura López, CEO von PROCOMER, fügte hinzu: "Die BTM 2024 ist ein klares Beispiel dafür, wie Nachhaltigkeit das Geschäft prägt und unsere Exporte stärkt. PROCOMER verfolgt mit diesen Veranstaltungen das Ziel, unsere Exporteure mit internationalen Käufern in Kontakt zu bringen, Geschäfte zu generieren und die positiven Auswirkungen unserer Exporte auf das ganze Land auszudehnen, um das Wohlergehen zu fördern, das auch das Wachstum von KMU und Gemeinden außerhalb des Großraums ankurbelt".

Von den nationalen Unternehmen, die an der Veranstaltung teilnehmen, kommen mehr als 40 % aus Regionen außerhalb der Greater Metropolitan Area (GAM), und 68 % sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), was den Fokus des Landes auf das Wachstum der KMU als Wirtschaftsmotor unterstreicht.

Darüber hinaus werden im Rahmen der BTM Fachgespräche und Vor-Ort-Besichtigungen, so genannte "Reverse Missions", in Sektoren wie der Landwirtschaft, der fortschrittlichen Fertigung und der Kreativwirtschaft stattfinden, bei denen internationale Einkäufer die Möglichkeit haben, sich aus erster Hand über die Fähigkeiten und Exportangebote des Landes zu informieren.

"Wir erfinden uns neu": Costa Rica Handels- und Investitionsgipfel 2025

Während ihrer Präsentation auf der BTM 2024 stellte Laura López die neue Plattform vor, die die Buyers Trade Mission ersetzen und die Art und Weise der Geschäftsabwicklung revolutionieren wird: Costa Rica Trade & Investment Summit 2025, der die Förderung von Exporten und ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in einer einzigen Veranstaltung zusammenfasst.

"PROCOMER erfindet sich neu, ist innovativ und passt sich den globalen Anforderungen und den Bedürfnissen unserer Export- und Investitionssektoren an. Aus diesem Grund und in dem Bestreben, Costa Rica als erstklassigen Geschäftspartner zu positionieren, haben wir beschlossen, die Förderung von Exporten und ausländischen Direktinvestitionen in einer Veranstaltung zusammenzufassen und das Land zu einem globalen Geschäftszentrum zu machen", fügte López hinzu.

Nach Angaben des Geschäftsführers von PROCOMER wird der Costa Rica Trade & Investment Summit 2025 im September 2025 stattfinden und über 400 Investoren und Einkäufer aus 45 Ländern, 1.000 Exporteure, multinationale Unternehmen und Zulieferer in mehr als 3.200 Geschäftstreffen zusammenbringen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2503312/DSC00447BTMVF.jpg

