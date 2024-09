Gemischte Börsenentwicklung: DAX stabil, US-Indizes leicht im Minus

Entwicklung der Indizes

Heute zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX konnte sich leicht verbessern und steht aktuell bei 18.498,29 Punkten, was einem Plus von 0,10% entspricht. Im Gegensatz dazu verzeichnet der MDAX einen Rückgang von 0,48% und liegt bei 25.218,02 Punkten. Der SDAX zeigt sich nahezu unverändert mit einem minimalen Anstieg von 0,02% und steht bei 13.315,19 Punkten. Der TecDAX bleibt ebenfalls nahezu stabil, notiert jedoch leicht im Minus bei 3.282,71 Punkten, was einem Rückgang von 0,01% entspricht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine leicht negative Tendenz. Der Dow Jones steht aktuell bei 40.810,57 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,14%. Der S&P 500 notiert bei 5.553,60 Punkten und hat einen geringfügigen Rückgang von 0,03% zu verzeichnen. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den Börsen, wobei die deutschen Indizes tendenziell stabiler sind als ihre US-amerikanischen Pendants.Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 5,12% an, gefolgt von adidas mit 2,68% und DHL Group, das um 2,50% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet Continental einen Rückgang von -1,52%, Porsche AG folgt mit -1,59% und Sartorius Vz.schließt die Liste der Flopwerte mit -1,97% ab.AIXTRON zeigt im MDAX eine starke Performance mit einem Plus von 5,00%, während Redcare Pharmacy um 4,88% und Delivery Hero um 3,16% zulegen. Fresenius Medical Care fällt um -1,73%, gefolgt von Aroundtown mit -2,08% und Carl Zeiss Meditec, das mit -2,87% den größten Verlust im MDAX verzeichnet.Die SDAX-Werte werden von RENK Group mit einem Anstieg von 4,20% angeführt, während thyssenkrupp nucera um 4,19% und HYPOPORT um 3,42% steigen.TAKKT hat einen Rückgang von -3,03% zu verzeichnen, gefolgt von SCHOTT Pharma mit -3,23% und Elmos Semiconductor, das mit -3,88% den größten Verlust im SDAX aufweist.Im TecDAX führt AIXTRON mit 5,00%, während Kontron um 3,06% und TeamViewer um 2,82% zulegen.Sartorius Vz. zeigt einen Rückgang von -1,97%, während Carl Zeiss Meditec mit -2,87% und Elmos Semiconductor mit -3,88% ebenfalls zu den Flopwerten gehören.Im Dow Jones hebt sich Boeing mit einem Anstieg von 0,99% hervor, gefolgt von Caterpillar mit 0,76% und Walt Disney mit 0,75%.Johnson & Johnson verzeichnet einen Rückgang von -0,80%, während der Dow um -1,18% fällt und Intel mit -1,76% den größten Verlust im Dow Jones aufweist.Warner Bros. Discovery (A) führt die S&P 500-Werte mit einem Anstieg von 9,22% an, gefolgt von Kroger mit 6,35% und Axon Enterprise mit 4,78%.Agilent Technologies hat einen Rückgang von -2,86% zu verzeichnen, während NXP Semiconductors um -2,89% und Waters Corporation mit -3,08% den größten Verlust im S&P 500 aufweist.