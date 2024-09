Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,19 Prozent auf 115,11 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 3,68 Prozent.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind in der vergangenen Woche unerwartet etwas gestiegen. Volkswirte hatten hingegen einen leichten Rückgang erwartet. Ein schwächerer Arbeitsmarkt dämpft tendenzielle die Lohnentwicklung und damit auch die Inflation. Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed werden also wahrscheinlicher. Zudem hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im August abgeschwächt. Die Jahresrate sank hier von 2,1 Prozent im Vormonat auf 1,7 Prozent. Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Die US-Notenbank wird am kommenden Mittwoch über die Zinsen entscheiden. Es wird allgemein eine Zinssenkung erwartet. Das Ausmaß ist noch unklar./jsl/nas