ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Techwerte treiben Erholung an - EZB senkt Zins Nach der jüngsten Stabilisierung haben die Börsen Europas am Donnerstag einen Erholungsversuch gestartet. "Angeführt von den Technologieaktien in New York kam es gestern zu einem Stimmungswechsel am Markt", der heute diesseits des Atlantik zum …