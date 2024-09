Premier-Projektor der K3-Serie erhält 11 Medienauszeichnungen

Yaber hatte auf der IFA 2024 einen starken Auftritt und zog mit seinen innovativen Projektoren der K3-Serie die Aufmerksamkeit der weltweiten Tech-Community auf sich. Wie House Digest schreibt, ist „der Yaber K3/K3 Pro auch dank seiner CoolSwift-Kühltechnologie anderen Projektoren weit voraus. Ein U-förmiger Kühlkörper und leistungsstarke Kühlchips verhindern, dass das Gerät überhitzt." Mit bahnbrechenden Verbesserungen in Bezug auf Klarheit, Helligkeit und Farbleistung, kombiniert mit den Kerntechnologien von Yaber, hat die K3-Serie Lob von den wichtigsten Technologiemedien erhalten. Trusted Reviews meint: „Wenn die Beschwerde über Heimkino-Projektion darin besteht, dass der Ton nie wirklich zu den Bildern gepasst hat, dann könnte der Yaber K3 Pro einer der ersten sein, der dieses Problem richtig löst."

BERLIN, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Mit einer bemerkenswerten Leistung hat der Projektor der Yaber K3-Serie während der IFA 11 prestigeträchtige „Best of IFA 2024" und „Most Innovative" Auszeichnungen von wichtigen Medien erhalten, darunter Trusted Reviews, SlashGear, Android Police, House Digest, Gadgety Awards, Geek Spin, CGMagazine, Android Headlines, TechRadar, Phandroid, und The Shortcut. Die Nachrichten über die K3-Serie verbreiten sich weiter in der Medienlandschaft und festigen die Position von Yaber als Pionier im Bereich der Unterhaltungsprojektoren.

Auch die außergewöhnliche Klangqualität der K3-Serie fand große Beachtung. Wie CGMagazine bemerkte, „hat Yaber sich bei der Yaber K3-Serie auf die Klangqualität konzentriert und sich mit JBL zusammengetan, um zwei 15-W-Stereo-Lautsprecher zu integrieren, die Dolby Audio unterstützen. Der K3 Pro geht noch einen Schritt weiter und verfügt über einen Subwoofer, der das Problem der schwachen Bässe in Projektor-Audiosystemen behebt. Bei der kurzen Vorführung auf der Veranstaltung war die Klangqualität in der Tat beeindruckend. Die Kombination aus Projektor und Subwoofer lieferte einen Klang, der weit über das hinausging, was man normalerweise von Geräten dieser Art erwartet."

TechRadar hob außerdem die Audiofähigkeiten hervor und erklärte ihn zum coolsten Projektor auf der IFA: „Der Yaber K3 Pro hat bereits 30 W Stereo-Lautsprecherleistung von JBL in der Projektoreinheit, was nicht schlecht ist, aber der Subwoofer hebt das Ganze auf ein völlig neues Niveau. Es ist kein Ersatz für eine der besten Dolby-Atmos-Soundbars, aber es ist das einzige Projektor-Soundsystem, das ich bisher gehört habe, bei dem ich nicht in Versuchung käme, weitere Lautsprecher hinzuzufügen."

