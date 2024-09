Eine übersehene Warren-Buffett-Aktie

Warren Buffett nutzte die steigenden Kurse der jüngsten KI-Rallye in Summe zum Aktienverkauf. Er bevorzugt derzeit stattdessen kurzlaufende amerikanische Staatsanleihen , mit denen er sich relativ risikoarm bis zu fünf Prozent Rendite sichern konnte. Sollte die amerikanische Zentralbank nun mit Zinssenkungen beginnen, kann er sich zusätzlich über steigende Anleihenkurse freuen.

Darunter befindet sich eine Aktie, die aufgrund ihrer geringen Positionsgröße von etwa 30 Millionen US-Dollar kaum auffällt, aber derzeit wieder zu einer fairen Bewertung zu haben ist.

Was Diageo auszeichnet

Das britische Unternehmen Diageo ist Weltmarktführer für alkoholische Getränke und ein Meister im Aufbau global erfolgreicher Marken. Mit einem Portfolio von über 200 Marken, die es in etwa 180 Ländern vertreibt, bietet Diageo bekannte Produkte wie Johnnie Walker, Smirnoff und Guinness.

Dabei setzt der Konzern auf starke Verbrauchertrends wie die wachsende Nachfrage nach Premium-Spirituosen und nachhaltigem Konsum. Diageos langfristige Strategie zielt darauf ab, seine Marktführerschaft in Kategorien wie Scotch, Tequila und Wodka weiter auszubauen. Das Portfolio deckt verschiedene Preissegmente von Standard bis Luxusmarken ab und erreicht so möglichst viel Konsumenten.

Geschäftsentwicklung

In den vergangenen Jahren ist Diageo nur noch langsam, aber dafür stetig gewachsen. So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2010 und 2024 von 15.474 Millionen auf 20.269 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 2.757 Millionen auf 3.870 Millionen US-Dollar gestiegen.

Dieser Entwicklung folgten auch der Aktienkurs und die Dividende je Aktie, die von 2,36 auf 4,14 US-Dollar gestiegen ist. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 3,28 Prozent (12.09.2024).

Die Diageo-Aktie ist günstiger geworden

Diageo-Wertpapiere sind seit Ende 2021 bis heute deutlich gesunken, während die Ergebnisse nur im Geschäftsjahr 2024 leicht schwächer ausfielen. Das Unternehmen musste einerseits inflationsbedingt gestiegene Kosten verkraften, die trotz Preisanpassungen nicht vollständig kompensiert werden konnten und andererseits ein herausforderndes Konsumklima bewältigen. Die hohe Inflation führte in Nordamerika und Lateinamerika zu einer schwächeren Nachfrage und einem Aufbau der Lagerbestände.

Doch mit der sinkenden Inflation und rückläufigen Zinsen bessert sich nun auch für Diageo die Perspektive. Selbst Bank of America und Merrill Lynch haben die Aktie deshalb jetzt von Neutral auf Kaufen hochgestuft.

Fazit

Diageo ist mit vielen bekannten Marken in seinem Segment aber auch weltweit gut positioniert, sodass der Konzern in den kommenden Jahren weiterwachsen könnte. Die Aktie ist hingegen deutlich günstiger geworden und aktuell zu einer Dividendenrendite von 3,28 Prozent erhältlich (12.09.2024).

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.



