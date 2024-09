HONOR erhält 39 Auszeichnungen auf der IFA 2024 / Wegweisende Innovationen unterstreichen HONORs Engagement für / nutzerzentrierte Technologie (FOTO)

Berlin (ots) - Die IFA 2024 endet für HONOR mit einer sehr erfolgreichen

Award-Bilanz: Insgesamt erhielt der weltweit führende Anbieter smarter

Technologien 39 Best of IFA -Auszeichnungen für mehrere seiner innovativen

Produkte. Zu den preisgekrönten Geräten gehören das neue Smartphone HONOR Magic

V3, das HONOR MagicBook Art 14 und das HONOR MagicPad 2. Dank seines

ultraflachen Profils von 9,2 mm im aufgeklappten Zustand setzt das HONOR Magic

V3 neue Maßstäbe im Markt der faltbaren Smartphones. Das HONOR MagicBook Art 14

überzeugt mit seiner speziellen abnehmbaren Kamera, die visuelle Erlebnisse und

Datenschutz in dem ultraleichten Laptop vereint. Unter den Tablets beeindruckt

das HONOR MagicPad 2 mit seinem 12,3-Zoll-OLED-Display, räumlichem Klang und den

fortschrittlichen Augenkomforttechnologien von HONOR.



Alle prämierten Neuheiten haben eines gemeinsam: Sie verkörpern das Engagement

der Marke, technologische Grenzen zu verschieben und außergewöhnliche

Nutzererlebnisse zu schaffen.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Apple Aktie Beiträge: 48.919 Beiträge:

Herausragende Bewertungen für drei neue HONOR-Geräte1. HONOR Magic V3Der erste Auftritt des HONOR Magic V3 auf der globalen Bühne der IFA 2024brachte HONOR großes Lob führender globaler Tech-Medien wie Tech Radar, TrustedReviews und Android Authority ein. So erhielt das neue Smartphone von TechRadardie Auszeichnung Best of IFA 2024."Dies ist eines der dünnsten faltbaren Geräte, die wir je in der Hand gehaltenhaben, und es fühlt sich umso besser an", lautete das Werturteil von TrustedReviews. Auch Android Authority lobte das Foldable als "dünnstes faltbaresSmartphone der Welt im Buchformat." Das Lob der Tech-Medien bestätigt HONORsZielsetzung, mit dem Magic V3 neue Maßstäbe im Design und in der Funktionalitätin der wettbewerbsintensiven Landschaft der Flaggschiffgeräte zu setzen.2. HONOR MagicBook Art 14Das HONOR MagicBook Art 14 hat auf der diesjährigen IFA ebenfalls dieAufmerksamkeit führender Tech-Medien auf sich gezogen. XDA Developers hoben diepassende Balance zwischen Displayqualität und der innovativen, abnehmbarenKamera hervor. Yanko Design war ebenfalls besonders beeindruckt von dembranchenführenden, innovativen Design und kommentierte: "HONOR hat ApplesMacBook Notch auf die beste Art und Weise den Garaus gemacht." Dank derpositiven Resonanz positioniert sich das MagicBook Art 14 als Spitzenreiter imhart umkämpften Markt der ultraleichten Laptops.3. HONOR MagicPad 2Auch das HONOR MagicPad 2 erhielt auf der IFA 2024 großen Zuspruch, wobeiTop-Tech-Medien insbesondere seine audiovisuellen Fähigkeiten und diefortschrittliche Augenkomforttechnologie herausstellten. So betonte AndroidHeadlines: " HONORs neues MagicPad 2 ist eines der leistungsstärkstenAndroid-Tablets auf dem Markt". Ebenso beeindruckt zeigte sich Les Numeriquesvon dem immersiven Produktivitätserlebnis des Tablets und erklärte, das HONORMagicPad 2 sei "ein High-End-Tablet mit KI zur Steigerung der Produktivität".Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: mailto:honor_teamgermany@ogilvy.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/137526/5863522OTS: HONOR