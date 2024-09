GEISTERHOTELS UND PARANORMALE ABENTEUER FÜR HALLOWEEN

Paris (ots/PRNewswire) - Totenfeste, Süßes oder Saures, Dia de los Muertos ...

Trotz der schaurigen Stimmung scheint der düsterste Feiertag im Kalender dieses

Jahr einladend und richtig nett zu werden. Egal, ob Sie als Paar, Familie oder

Gruppe von Freunden reisen: ALL hat Spukhotels und gruselige Aktivitäten für die

Kultnacht am 31. Oktober im Angebot.



Zu Halloween bietet ALL - Accors Buchungsplattform und Bonusprogramm - in seinen

Hotels, Restaurants und Aktivitäten das Außergewöhnliche an, um einzigartige

Erlebnisse zu schaffen und unseren Gästen einen Schauer (des Vergnügens) über

den Rücken zu jagen.







veranstaltet ALL eine 5-Sterne-Halloween-Party für Mitglieder, die nach Lust und

Laune im Rahmen ihres Budgets feiern möchten. Auf dem Programm stehen: Hotels,

in denen es spukt, gruselige Aktivitäten und ungewöhnliche Angebote in über

5.600 Hotels in 110 Ländern. Endlich ist es wieder Zeit, das Gruselige und

Gespenstische mit ALL und ALLEN zu feiern.



GESPENSTERHOTELS, DIE SIE BUCHEN KÖNNEN



FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC, KANADA



Willkommen im Château Frontenac, wo Historisches mit Gespenstischem verschmilzt.

Das Hotel trägt den Namen des 1698 verstorbenen Gouverneurs Louis de Buade de

Frontenac. Mehr als 300 Jahre später spukt sein Geist noch immer durch die

Gänge. Doch er ist ein sehr wohlerzogener Geist, der jeden Gast vor dem

Frühstück begrüßt.



Lesen Sie mehr (https://all.accor.com/hotel/A572/index.en.shtml)



FAIRMONT BANFF SPRINGS, KANADA



Das Fairmont Banff Springs liegt mitten in den Wäldern des Banff-Nationalparks

und verspricht interessante Nächte. Das ehemalige Hotel der Canadian Pacific

Railway ist der Schauplatz vieler Geistergeschichten. Der Legende nach spukt es

in Zimmer 873 so sehr, dass man es für Gäste nicht öffnen will ...

Halloween-Märchen oder wahre Geschichte?



Lesen Sie mehr (https://all.accor.com/hotel/A550/index.en.shtml)



FAIRMONT EMPRESS, KANADA



Das Fairmont Empress wurde zwischen 1904 und 1908 erbaut und ist ein

architektonisches Juwel, das viele Geheimnisse birgt. Angeblich spukt der

Architekt durch das Gebäude, das er entworfen hat und wohl nicht verlassen

möchte. Ein gruseliger Aufenthalt für fortgeschrittene Geisterjäger.



Lesen Sie mehr (https://all.accor.com/hotel/A588/index.en.shtml)



ÜBERNATÜRLICHE AUFENTHALTE, DIE SIE BUCHEN KÖNNEN



Entdecken Sie Vampir-Folklore im Mercure Sighisoara Binderbudi

(https://all.accor.com/hotel/B1A9/index.en.shtml) oder im Swissôtel Poiana Seite 2 ► Seite 1 von 3



