Nvidia liefert Techwerten weiter Rückenwind

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten doch noch an ihre Vortageserholung angeknüpft. "Angeführt von den Technologieaktien in New York kam es gestern zu einem Stimmungswechsel am Markt", erklärte Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

So hatte Nvidia-Chef Jensen Huang zur Wochenmitte auf einer Technologiekonferenz über eine hohe Nachfrage nach den knappen Chips des KI-Vorzeigeunternehmens berichtet, was die zuletzt weniger euphorische Stimmung der Anleger aufgehellt hatte. Nvidia-Papiere bauten nun am Donnerstag ihre Vortagesgewinne aus und stiegen um rund 2 Prozent an. Die Anteilsscheine von Broadcom zogen um gut 4 Prozent an; die Papiere der Google-Mutter Alphabet und des Facebook-Konzerns Meta waren ebenfalls gefragt.